Сбербанк составил модель распространения коронавируса в России

Сбербанк построил математическую модель возможных вариантов распространения коронавируса, болезни, унесший больше 3 тысяч жизней по всему миру, в России.

Получившиеся результаты показали, что у нашей страны есть неплохие перспективы пережить эту напасть с минимальными потерями.

"Мы построили математическую модель распространения коронавируса в мире и в России и сейчас наполняем ее данными вместе с Минздравом. Там есть три сценария. В России во всех трех сценариях картинка в сравнении с другими странами достаточно неплохо выглядит", - сообщил глава Сбербанка Герман Греф в рамках открытия олимпиады "Академии искусственного интеллекта для школьников", передает ТАСС.

Разработанная модель называется Gleam, и после доработки она будет передана Минздраву, добавил старший управляющий директор управления развития компетенций по исследованию данных Сбербанка Максим Еременко.