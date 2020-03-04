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04.03.2020 15:56
Рубрика: Происшествия

СК предъявил обвинение украинскому полковнику за применение "Точки-У"

Текст: Иван Петров
Следственный комитет РФ установил конкретного военачальника украинской армии, виновного в бомбежках гражданских объектов на Донбассе. Это командир 19-й отдельной ракетной бригады Вооруженных сил Украины полковник Федор Ярошевич. По словам официального представителя СК России Светланы Петренко, следователи получили "объективные данные о его причастности к применению запрещенных средств и методов ведения войны в отношении гражданского населения Донбасса".

Установлено, что в период с 22 августа по 4 сентября 2014 года офицер по указанию вышестоящего командования Минобороны Украины отдавал обязательные для исполнения приказы о проведении прицельных пусков по объектам гражданской инфраструктуры баллистических ракет из тактического ракетного комплекса "Точка-У".

По данным следствия, обстрелам из этого мощнейшего ракетного комплекса подверглись город Ровеньки самопровозглашенной Луганской народной республики, а также территории микрорайона Текстильщики, города Снежное и Харцызск самопровозглашенной Донецкой народной республики. В результате ракетного обстрела четверо мирных жителей, в том числе малолетний мальчик, погибли. Ранения получили 5 взрослых и 1 несовершеннолетний. Повреждены жилые дома, частично разрушено железнодорожное полотно.

Фото: YouTube
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"14 февраля 2015 года по указанию Ярошевича был произведен запуск баллистической ракеты по гражданской инфраструктуре города Иловайска в ДНР. В результате было частично разрушено здание и оборудование дистанции электроснабжения. Пострадал мирный житель", - отметила представитель СК России.

Ярошевичу заочно предъявлено обвинение по части 3 статьи 33 Уголовного кодекса РФ и части 1 статьи 356 УК РФ "организация применения в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ".

Отмечается, что СК продолжит тщательную работу по установлению должностных лиц, причастных к бомбардировкам гражданских объектов на Донбассе, и фиксации доказательств их преступлений. "Следствие и впредь будет выявлять все эпизоды преступлений украинских военных", - заключила Светлана Петренко.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Обстановка на востоке Украины РГ-Видео

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