США одобрили продажу Израилю самолетов-заправщиков на 2,4 млрд долларов

Власти Соединенных Штатов одобрили продажу Израилю военных самолетов-заправщиков на общую сумму в 2,4 миллиарда долларов. Об этом во вторник сообщил Госдепартамент.

Речь идет о покупке восьми Boeing KC-46A, а также около 17 двигателей к ним, пишет РИА Новости. Сегодня Израиль является одним из крупнейших зарубежных покупателей продукции военно-промышленного комплекса США.

Напомним, во вторник стало известно, что Вашингтон отменил совместные с Израилем военные учения Eagle Genesis. Такое решение было принято в связи с распространением нового коронавируса COVID-19. В маневрах должны были принять участие военнослужащие 173-й воздушно-десантной бригады, дислоцированной в итальянской Виченце.