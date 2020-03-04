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Рубрика: В мире

США одобрили продажу Израилю самолетов-заправщиков на 2,4 млрд долларов

Власти Соединенных Штатов одобрили продажу Израилю военных самолетов-заправщиков на общую сумму в 2,4 миллиарда долларов. Об этом во вторник сообщил Госдепартамент.

Фото: U.S.Air Force/Wikimedia.org
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Речь идет о покупке восьми Boeing KC-46A, а также около 17 двигателей к ним, пишет РИА Новости. Сегодня Израиль является одним из крупнейших зарубежных покупателей продукции военно-промышленного комплекса США.

Напомним, во вторник стало известно, что Вашингтон отменил совместные с Израилем военные учения Eagle Genesis. Такое решение было принято в связи с распространением нового коронавируса COVID-19. В маневрах должны были принять участие военнослужащие 173-й воздушно-десантной бригады, дислоцированной в итальянской Виченце.

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