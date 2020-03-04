Президент России внес поправки в Конституцию РФ, которые обсуждаются в обществе. По двум из них активно высказываются представители религиозных конфессий.

Одна из них касается русского языка - как языка государствообразующего народа. Верховный муфтий России Талгат Таджуддин одобряет эту новеллу.

Тезис о том, что русский язык является языком государствообразующего народа, у муфтия возражений не вызывает, как, собственно, и у всех, кто живет в Башкирии. Это как нельзя более точно выразил в свое время народный поэт Башкирии Мустай Карим: "Не русский я, но россиянин".

"Тут же не выпячивается, что только русский народ - государствообразующий, - отметил в разговоре с "Российской газетой" Талгат Таджуддин. - Это просто обоснование, чтобы русский язык всегда был на всей территории России государственным языком. Именно русский язык является языком межнационального общения. И против этого никто не может возразить".

Вся история России, напомнил муфтий, свидетельствует, что наше государство - это равноправный союз больших и малых народов: "И представитель любой нации всегда мог занять любой пост, вплоть до министра. И каждый человек, невзирая на национальность, защищал свою страну в любое время и от любой угрозы".

Вторая поправка касается упоминания веры в Бога в контексте тысячелетней истории и сохранении памяти предков.

"Мы считаем, что Святая Русь не может быть без упоминания Бога, - прокомментировал эту новеллу "РГ" Талгат Таджуддин . - Если о Боге поется в государственном гимне России: "Хранимая Богом родная земля", то почему его не должно быть в Конституции?"

Руководитель Центрального духовного управления мусульман также добавил, что эту идею единодушно поддержали все представители традиционных конфессий, входящие в Межрелигиозный совет России.

"Религия, - отметил муфтий, - отделена от государства. Но государство должно заботиться и поддерживать все традиционные конфессии и морально, и материально".

Прямая речь

Поправку к Конституции РФ о том, что государственным языком на всей территории России является русский язык как язык государствообразующего народа, "считаю логичной" - такова позиция преподавателя Дагестанского государственного университета Патимат Алиевой. И не только ее.

В разговоре с корреспондентом "Российской газеты" она пояснила: "Такая поправка ни в чем не ущемляет права многочисленных народов страны. Ведь русский язык давно является языком межнационального общения. К примеру, в Дагестане, где живут представители десятков разных национальностей и часты межнациональные браки, все общаются между собой на русском языке. Если ему придадут статус государствообразующего, это же не значит, что другим народам запретят говорить на родном языке".

"Здесь в первую очередь говорить надо об объединительной роли русского языка, культуры, - приводит свои аргументы народный артист России, госсоветник Республики Якутия Андрей Борисов. По его словам, именно через призму культуры он воспринимает эту поправку. "Самым близким для меня как театрального режиссера примером, - продолжает Борисов, - является то, что якутский театр вырос на традициях русской школы. И сегодня мы имеем национальный Театр Олонхо, который зиждется на двух опорах: русских театральных традициях и якутском народном эпосе. Это глубинные, глубочайшие связи".

"Речь в поправке идет о том, что русский язык должны знать все, - поясняет директор Мемориального музея военного и трудового подвига Республики Мордовия, руководитель патриотического объединения "Поиск". И добавляет: "Разумеется, нужно изучать языки других народов нашей страны, каждый человек должен помнить о своих корнях. Я тоже не вижу в поправке ничего принижающего другие нации и народности. Наоборот, по Конституции, у нас союз равноправных народов. У нас в Мордовии живут люди разных национальностей - эрзя, мокша, татары. И не было случаев, чтобы русское большинство в чем-то ущемляло их". И не будет.

В этом тоже уверен исламовед, эксперт Института национальной стратегии из Казани Раис Сулейманов: "Перед нами констатация очевидного факта, что русские как национальное большинство в России являются государствообразующим этносом. Просто это хотят прописать в Основном Законе страны. Из этого не следует, что нас ожидает дискриминация по национальному признаку".

Подготовили Тимур Алиев, Валентина Зотикова, Андрей Полынский, Владимир Таюрский