Террористы в Идлибе отравились химоружием при попытке провокации

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) сообщает о провалившейся провокации боевиков в сирийском Идлибе. По данным российских военных, группа террористов численностью около 15 человек предприняла попытку взорвать фугасные боеприпасы с отравляющими химическими веществами.

Отмечается, что в ЦПВС имеются доказательства неудавшейся провокации террористов группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" с использованием химического оружия в восточной части зоны деэскалации Идлиб. Они добыты 3 марта "в ходе ответных действий подразделений сирийских правительственных войск".

Провокация намечалась на 2 марта.

"В темное время суток группа террористов в целях срыва продвижения сирийских правительственных войск в западных кварталах населенного пункта Серакаб и последующих обвинений в применении ими химического оружия предприняла попытку взорвать фугасные боеприпасы вместе с емкостями, наполненными отравляющими химическими веществами. Однако из-за отсутствия необходимого опыта и навыков обращения с отравляющими веществами террористы нарушили герметичность одной из емкостей, допустив тем самым утечку химвеществ поблизости с собой", - рассказали детали в ЦПВС.

"Террористы так и не сумели осуществить подрыв боеприпасов и реализовать провокацию, вместо этого они получили сильные химические отравления", - заключили военные, добавив, что в ближайшее время будут обнародованы неопровержимые доказательства описанной неудавшейся провокации.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о том, что турецкие военные оказывают поддержку террористам в Идлибе.