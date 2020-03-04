В Минобороны сообщили о слиянии постов Турции и террористов в Идлибе

В Сирии наблюдательные посты турецких войск в Идлибской зоне деэскалации фактически срослись с укрепленными районам террористов. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков, напомнив, что ключевой договоренностью Сочинского меморандума были обязательства Анкары по размежеванию и вытеснению террористических группировок от внешних границ зоны деэскалации на глубину 15-20 км и вывод туда же тяжелых артиллерийских вооружений.

p>Однако результатом почти 18 месяцев действия соглашения стало вытеснение официально признанными ООН террористическими группировками "Хайят Тахрир Аш-Шам", "Исламской партии Туркестана" и "Хорас ад-Дин" (запрещены в РФ) всех боевиков "умеренной оппозиции" на север, к турецкой границе. По словам Конашенкова, произошло слияние укрепрайонов террористов с развернутыми в рамках соглашения турецкими наблюдательными постами. В Минобороны также отметили, что атаки и массированные обстрелы мирных населенных пунктов, а также российской авиабазы Хмеймим стали ежедневными.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил надежду на улучшение ситуации в Идлибе после встречи президентов России и Турции, назначенной на пятое марта. По его словам, решение проблемы лежит через полное выполнение договоренностей, достигнутых в сентябре 2018 года по зоне деэскалации, которые пока не воплощаются в жизнь. "Надеюсь, что предстоящая на этой неделе встреча президентов Путина и Эрдогана позволит эту ситуацию изменить и начать двигаться по пути реализации того, о чем условились", - заявил российский министр.