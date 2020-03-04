ТПП: Самозанятым предоставят господдержку, как и малому бизнесу

Законопроект о порядке предоставления государственной поддержки малому и среднему предпринимательству (МСП) с учетом проводимого в ряде регионов эксперимента по налогу для самозанятых граждан, разработанный Минэкономразвития РФ, представлен на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности.

"Одно из ключевых нововведений законопроекта - это распространение на самозанятых граждан отдельных мер государственной поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП), - считает президент ТПП РФ Сергей Катырин. - Речь идет, прежде всего, о мерах финансовой, имущественной, информационной, консультационной и образовательной поддержки. Полагаю, это сделает самозанятость более привлекательной формой бизнеса".

Одновременно законопроект предусматривает включение положений о поддержке самозанятых граждан в государственные и муниципальные программы, содержащие мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства.

По словам Сергея Катырина, реализация законопроекта позволит самозанятым гражданам на льготных условиях получать кредитно-гарантийную поддержку, участвовать в лизинговых и обучающих программах, а также использовать сервисы Бизнес-навигатора малого и среднего предпринимательства.

Одновременно Сергей Катырин предупредил о некотором несоответствии, обнаруженном в законопроекте: "Предлагаемые законопроектом меры поддержки являются бессрочными. А вот регистрироваться в качестве самозанятых можно лишь временно, эксперимент проводится до 31 декабря 2028 года. Иными словами, следует решить вопрос о предоставлении физическим лицам права регистрироваться в качестве самозанятых в бессрочном порядке".