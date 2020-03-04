Новости

Самолет Челябинск-Москва сел в Казани из-за приступа у пассажира 09:15
Как антибиотики могут привести к потере слуха 09:10
Толстый кот Виктор совершит несколько перелетов 09:09
В Прикамье задержан мужчина, угрожавший убийством подростку 09:06
ТПП: Самозанятым предоставят господдержку, как и малому бизнесу 09:04
Наталья Сергунина: Москва поможет в реализации инновационных проектов 08:59
На Южные Курилы обрушится мощный циклон 08:48
Koenigsegg показал удивительное купе с обликом от российского дизайнера 08:43
В Якутии у выходца из Армении изъяли три килограмма золота 08:30
В Японии число заболевших коронавирусом превысило тысячу человек 08:24
Байден одержал победу на праймериз в восьми штатах, Сандерс в трех 08:22
В Минобороны сообщили о слиянии постов Турции и террористов в Идлибе 08:13
В России могут ограничить продажу алкоголя в барах и ресторанах 07:53
Популярная тренировка оказалась бесполезной для сжигания жира 07:31
Малкин набрал четыре очка в матче против "Оттавы" 07:20
Германия передаст России данные о советских военнопленных 07:18
Полиция Приморья вернула пенсионерке похищенную пять лет назад собаку 07:10
В Бурятии машина провалилась под лед, водитель погиб 06:59
Трамп выиграл первичные выборы республиканцев в ряде штатов США 06:41
Уральский вуз вошел в топ-300 университетов мира по гуманитарным наукам 06:32
Посетившая Италию женщина привезла COVID-19 в Сингапур и Новую Зеландию 06:10
Блумберг ответил на насмешки Трампа по поводу роста 06:07
На космодроме Восточный состоится забег "Путь к звездам" 05:45
Трамп отдал свою квартальную зарплату на борьбу с коронавирусом 05:34
Жителя Камчатки осудили за изнасилование дочери и падчерицы 05:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минздрав предложил разделить клиники и больницы на три уровня
Минздрав предложил разделить клиники и больницы на три уровня
Как и зачем соблюдать Великий пост
Как и зачем соблюдать Великий пост
В "РГ" наградят победителей олимпиады "Миссия выполнима. Твое призвание - Финансист!"
В "РГ" наградят победителей олимпиады "Миссия выполнима. Твое призвание - Финансист!"
04.03.2020 09:04
Рубрика: Экономика

ТПП: Самозанятым предоставят господдержку, как и малому бизнесу

Законопроект о порядке предоставления государственной поддержки малому и среднему предпринимательству (МСП) с учетом проводимого в ряде регионов эксперимента по налогу для самозанятых граждан, разработанный Минэкономразвития РФ, представлен на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности.

Фото: iStock
Самозанятым стал доступен налоговый автоплатеж

"Одно из ключевых нововведений законопроекта - это распространение на самозанятых граждан отдельных мер государственной поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП), - считает президент ТПП РФ Сергей Катырин. - Речь идет, прежде всего, о мерах финансовой, имущественной, информационной, консультационной и образовательной поддержки. Полагаю, это сделает самозанятость более привлекательной формой бизнеса".

Одновременно законопроект предусматривает включение положений о поддержке самозанятых граждан в государственные и муниципальные программы, содержащие мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства.

В Москве оказалось почти 200 тысяч самозанятых

По словам Сергея Катырина, реализация законопроекта позволит самозанятым гражданам на льготных условиях получать кредитно-гарантийную поддержку, участвовать в лизинговых и обучающих программах, а также использовать сервисы Бизнес-навигатора малого и среднего предпринимательства.

Одновременно Сергей Катырин предупредил о некотором несоответствии, обнаруженном в законопроекте: "Предлагаемые законопроектом меры поддержки являются бессрочными. А вот регистрироваться в качестве самозанятых можно лишь временно, эксперимент проводится до 31 декабря 2028 года. Иными словами, следует решить вопрос о предоставлении физическим лицам права регистрироваться в качестве самозанятых в бессрочном порядке".

Экономика Бизнес Фонды, ассоциации и союзы Торгово-промышленная палата России

Главное сегодня

В России могут ограничить продажу алкоголя в барах и ресторанах
Названа наименее подверженная заражению COVID-19 категория людей
Германия передаст России данные о советских военнопленных
Способное достроить "Северный поток-2" судно приближается к Европе
Байден одержал победу на праймериз в восьми штатах, Сандерс в трех
Недвижимость
Недвижимость
Как вместе с квартирой не унаследовать ее жильцов и чужие долги
Деньги
Деньги
Выплаты по больничным листам можно увеличить