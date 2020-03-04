Трамп отдал свою квартальную зарплату на борьбу с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп перечислил свою зарплату за четвертый квартал 2019 года на борьбу с новым коронавирусом COVID-19. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм, уточнив, что речь идет о сумме в 100 тысяч долларов.

В своем Twitter Гришэм также опубликовала фото чека, выписанного на имя секретариата министра здравоохранения США, сообщает РИА Новости. Миллиардер Трамп традиционно перечисляет свою зарплату на различные государственные нужды, о чем постоянно сообщает его пресс-служба.

Ранее вице-президент США Майк Пенс заявил о том, что новые лекарственные препараты для оказания помощи заразившимся коронавирусом COVID-19 могут быть готовы уже этим летом или в начале осени. Однако вакцина станет доступна лишь к концу этого года или в начале будущего. По его словам, американские фармацевтические компании сформировали консорциум для совместной работы и обмена информацией в области разработки лекарств и вакцин от COVID-19.