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04.03.2020 20:30
Рубрика: В мире

Fendi монетизировал вирус

В Италии и Франции спекулянты наживаются на медицинских защитных средствах
Текст: Нива Миракян (Рим) , Вячеслав Прокофьев (Париж)
Российская газета - Федеральный выпуск № 48(8102)
Французский президент Эмманюэль Макрон приказал реквизировать в стране как все запасы защитных масок, так и их производство. При этом глава государства уточнил, что отныне маски предназначаются для медперсонала и тех, кто заражен, у кого диагностирован коронавирус.

Это решение поддержали все местные политики, как левые, так и правые. Еще дней десять тому назад в парижских аптеках можно было без проблем приобрести медицинские маски разной степени защиты, и цены на них были вполне умеренные. К примеру, обычные хирургические продавались по 30 евроцентов за штуку. Сейчас же, когда число инфицированных в стране с 18 человек увеличилось до более 200, а очаги этой заразы возникают то в одном, то в другом регионе, французы впервые за многие десятилетия стали скупать медицинские маски, да так резво, что практически во всех аптеках покупателей теперь встречают объявления : "Извините, масок нет". В этом я убедился, обойдя с дюжину заведений, обозначенных фирменным аптечным зеленым крестом.

Фото: EPA-EFE/ANGELO CARCONI
В Италии создан интернет-портал для жалоб на фейки о коронавирусе

На вопрос, когда поступят новые, фармацевты пожимают плечами. В некоторых же объясняют, что отныне маски всех типов, включая повышенной защиты, а это FFP2 и FFP3 (Filtering Face Piece - фильтрующие полумаски), предназначаются для медицинских работников, которые будут их получать еженедельно при предъявлении специального документа, выдаваемого Национальным орденом врачей. Ранее министр здравоохранения Оливье Веран сообщил, что из стратегических запасов на этой неделе уже выделено до 20 миллионов масок. Что касается госпиталей, домов престарелых, то они обеспечиваются по особым спискам. Если в аптеках французам искать нечего, то предложений самого разного рода на всевозможных интернет-платформах хоть пруд пруди. Но цены! Так, на одной из них самые простые предлагаются по цене в три-пять и более раз дороже, чем аптечные. Другой перекупщик выставил маску FFP2 за 15 евро (при ее обычной цене в четыре евро). Примерно такая же картина на платформе Amazon, где некто требует за "антикоронавирусный" респиратор 75 евро. И таких объявлений многие сотни.

В Италии спрос на медицинские маски вырос на 400 с лишним процентов

Примерно такая же картина с антисептическими гелями. Их также предлагают по завышенным ценам в интернет-магазинах, что вызвало праведный гнев министра экономики Брюно Ле Мэра. По его инициативе правительство подготовило декрет, с помощью которого вводятся фиксированные цены на защитные медицинские средства.

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Франция пока не собирается закрывать границы из-за коронавируса

По данным итальянской ассоциации потребителей, спрос антивирусные маски в стране вырос на 400 с лишним процентов. Поскольку в аптеках масок нет уже почти месяц, о чем свидетельствуют красноречивые надписи на входе, опасающимся заразиться людям ничего не остается, как покупать их в онлайн-магазинах или "с рук". Показательной является история с модными масками - движимые паникой итальянцы в считанные часы скупили совершенно бесполезный "аксессуар" от Fendi по заоблачной цене в 190 евро. После того как прокуратура Милана инициировала расследование по факту спекулятивных действий на рынке и провела обыски в офисах Amazon и eBay, цены на этих порталах, еще пару дней достигавшие абсурдных 70 евро за маску, заметно снизились, но по-прежнему далеки до предвирусных. Так на итальянском Amazon за упаковку из 50 обычных и некогда "копеечных" масок сегодня предлагают заплатить 45 евро. А вот маска с уровнем защиты FFP3 обойдется онлайн-покупателю от 10 до 90 евро за одну единицу. Финансовая гвардия от Турина до Милана ежедневно выявляет нелегальных торговцев, пытающихся нажиться на трагедии. За подобное преступление законом предусматривается наказание в виде тюремного заключения от полугода до трех лет и штраф до 25 тыс. евро.

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