У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

В Сети появились новые изображения PlayStation 5 вместе с геймпадом

Текст:   Богдан Бобров
04.03.2020,  
14:00
Фото: Скриншот YouTube Фото: Скриншот YouTube
Фото: Скриншот YouTube

В то время как Microsoft представила дизайн и даже озвучила большую часть технических характеристик Xbox Series X, в Sony продолжают хранить молчание относительно своей консоли нового поколения, ограничившись лишь презентацией логотипа PlayStation 5.

Заполнить информационный вакуум на эту тему вызвался дизайнер Джермейн Смит, который спроектировал для портала LetsGoDigital концепт будущей приставки.

Внешний вид домашней игровой системы, как это ни странно, получился больше всего похожим на Xbox. Кроме того, в кадре также появляется контроллер DualShock, главным отличием от предыдущей модели которого можно назвать наличие небольшого сенсорного дисплея на корпусе.

Рендеры основаны как на чертежах из патентов Sony, так и на собственной фантазии автора, поэтому необходимо понимать, что финальная версия устройства может кардинально отличаться от продемонстрированного на видео.

Названа дата выхода Death Stranding в Steam. В ПК-версии будет новый контент
Valve представила сразу три геймплейных ролика Half-Life: Alyx

Релиз PlayStation 5 намечен на конец текущего года, дата официальной презентации неизвестна. Согласно последним утечкам, она должна была пройти в феврале, но так и не состоялась. По информации многочисленных источников, ее перенос может быть связан со вспышкой коронавируса.

игры
Фото: Xiaomi
Назван самый популярный смартфон 2020 года в России. Он стоит 11500 рублей 13:43
Легендарная RPG возвращается - показан геймплей Baldur's Gate 3 28.02.2020
Blizzard рассказала о режиме на двух игроков в Diablo IV 27.02.2020
консоли
Фото: iStock
В "Одноклассниках" появилась необычная функция для тех, кто забыл пароль 03.03.2020
Названы игры для PlayStation Plus, которые станут бесплатными в марте 26.02.2020
ПК-версия Horizon Zero Dawn появилась в онлайн-магазине Amazon 26.02.2020
Sony
Sony представила флагманский смартфон Xperia со странным названием 25.02.2020
Sony представила бюджетный смартфон с дизайном флагмана. Что с ним не так 20.02.2020