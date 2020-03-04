В Сети появились новые изображения PlayStation 5 вместе с геймпадом

В то время как Microsoft представила дизайн и даже озвучила большую часть технических характеристик Xbox Series X, в Sony продолжают хранить молчание относительно своей консоли нового поколения, ограничившись лишь презентацией логотипа PlayStation 5.

Заполнить информационный вакуум на эту тему вызвался дизайнер Джермейн Смит, который спроектировал для портала LetsGoDigital концепт будущей приставки.

Внешний вид домашней игровой системы, как это ни странно, получился больше всего похожим на Xbox. Кроме того, в кадре также появляется контроллер DualShock, главным отличием от предыдущей модели которого можно назвать наличие небольшого сенсорного дисплея на корпусе.

Рендеры основаны как на чертежах из патентов Sony, так и на собственной фантазии автора, поэтому необходимо понимать, что финальная версия устройства может кардинально отличаться от продемонстрированного на видео.

Релиз PlayStation 5 намечен на конец текущего года, дата официальной презентации неизвестна. Согласно последним утечкам, она должна была пройти в феврале, но так и не состоялась. По информации многочисленных источников, ее перенос может быть связан со вспышкой коронавируса.