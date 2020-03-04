Верховная Рада отправила правительство Украины в отставку

Общепринятым на Украине объяснением рекордно быстрой отставки кабинета - спустя всего полгода после назначения - является столь же рекордное падение рейтингов всех ветвей власти, включая президента, и, буквально издевательское поведение правительственных чиновников, вышедших из "кадровых инкубаторов" олигарха Виктора Пинчука и его партнера Джорджа Сороса. Не важно, идет ли речь об их возмутительно высоких зарплатах, сомнительном личном поведении, или, мягко говоря, спорных реформах. Украинцы относительно быстро поняли, что из всех превосходных характеристик, дававшихся правительству в сентябре - "молодые, образованные, честные" - бесспорной можно считать только молодость. Социология свидетельствовала о запросе избирателей на менеджеров с опытом, старых "технократов", и Зеленский, более всего на свете озабоченный своим рейтингом, не мог его не удовлетворить.

В своей речи на внеочередном заседании Рады он отдал должное Гончаруку и его команде, отметил отдельные недостатки - вроде того, что таможня больше озабочена "лайками в Facebook", а не наполнением скудного бюджета, - и признал, что тяжелые времена требуют управленцев иного веса. В итоге, "молодой и перспективный" еще в сентябре премьер-министр Гончарук, в марте был отправлен в отставку подавляющим большинством - 353 голоса "за".

Торги о новом правительстве и силовом блоке между Владимиром Зеленским, Ринатом Ахметовым, Игорем Коломойским, Виктором Пинчуком, Арсеном Аваковым, МВФ и посольствами стран G7 велись больше недели. Список соискателей премьерского кресла разросся до семи человек, но только во вторник, на собрании фракции "партии "Слуга народа", было названо имя премьера, за которое Верховная Рада проголосовала. Новым главой Кабмина стал Денис Шмыгаль - сорокатрехлетний уроженец Львова, всю биографию проработавший на разных выборных и чиновных должностях в родной области, и побывавший губернатором Ивано-Франковской области. Он недолгое время возглавлял электростанцию, входящую в холдинг олигарха Ахметова, что позволило украинским СМИ объявить его "человеком Рината". Последний, по общему мнению, сменил сегодня Игоря Коломойского в качестве самого приближенного к президенту олигарха, что, впрочем, не означает опалу его традиционного соперника и противовеса. Так, не стоит забывать, что толчком к отставке Гончарука стал конфликт между ним и Коломойским из-за контроля над госкомпанией "Центрэнерго", в котором олигарх выиграл.

На момент подписания этого номера "РГ" Верховная Рада продолжала рассмотрение уже известных кандидатур новых министров. Из ключевых позиций следует отметить сохранение в должности долгожителя украинской политики, главы МВД Авакова, избранного на должность "майданом" в феврале 2014 года покровителя нацистских группировок, любого нелегального бизнеса и организованной преступности.

В экономическом и социальном блоке правительстве ожидают изменения - вместо явных профанов без опыта и имени, на здравоохранение, промышленность и финансы могут прийти люди с достойной уважения профессиональной биографией и именем. Но ничего, судя по всему, не изменится во внешней политике, и в отношении к "неконтролируемым" территориям.

Например, внешнюю политику Зеленский решил доверить Дмитрию Кулебе, нынешнему вице-премьеру по вопросам евроатлантической интеграции. Это персонаж хорошо известен российским парламентариям и дипломатам со времен работы официальным представителем Киева в ПАСЕ: именно Кулеба был координатором антироссийских демаршей на этой площадке. Из его недипломатичных высказываний о России и русских можно составить брошюру, а своей любви к "майдану" и его роли в мировой истории он и сам пишет книги. Главным дипломатическим достижением Кулебы можно считать провал референдума о ратификации соглашения про ассоциацию с Украиной в Нидерландах. Иными словами, МИД Украины возглавил достойный продолжатель дела Павла Климкина. При этом сам Пристайко, как предполагается, должен занять вице-премьерский пост Кулебы, что лишний раз подчеркивает кадровый тупик и нежелание Зеленского что-либо менять в устоявшейся со времен Порошенко украинской внешней политике.

Не предвидится изменений и в отношениях с Донбассом: министерство "по делам оккупированных территорий" возглавил Андрей Резников. Уроженец Львова, известный в узких кругах, политик муниципального масштаба, последние полгода он представляет Киев в политической подгруппе на трехсторонних переговорах в Минске. На своем месте запомнился намерением кардинально переписать Минские соглашения и прочими конфронтационными заявлениями. В Донецке и Луганске Резникова считают "недоговороспособным", что лишний раз подчеркивает неизменность "ястребиной" политики Порошенко при уже втором правительстве Зеленского.