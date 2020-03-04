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04.03.2020 21:07
Рубрика: В мире

Верховная рада утвердила новый состав правительства Украины

Парламент Украины утвердил новый состав правительства, представленный назначенным в среду премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Отставка предыдущего главы кабмина Алексея Гончарука была принята ранее. Вместе с ним, в соответствии с законом, со своих должностей ушли и обладатели министерских портфелей.

Фото: Стрингер/ РИА Новости
Что известно о новом главе кабмина Украины

Представленный список министров поддержали 277 депутатов, сообщает ТАСС. Некоторые должности остаются вакантными. Список членов правительства на данный момент выглядит так:

вице-премьер, министр цифровой трансформации - Михаил Федоров;

вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - Вадим Пристайко;

вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий - Алексей Резников;

министр социальной политики - Марина Лазебная;

министр внутренних дел - Арсен Аваков;

министр молодежи и спорта - Вадим Гутцайт;

министр инфраструктуры - Владислав Криклий;

министр по делам ветеранов Украины - Сергей Бессараб;

министр юстиции - Денис Малюська;

министр кабинета министров - Олег Немчинов;

министр развития громад и территорий - Алексей Чернышов;

министр здравоохранения - Илья Емец;

министр финансов - Игорь Уманский.

Отдельным голосованием Рада приняла также назначение нового министра обороны страны. Им стал Андрей Таран. За кандидата, представленного президентом Украины Владимиром Зеленским, было отдано 285 голосов.

МИД в новом кабмине возглавит Дмитрий Кулеба. Его кандидатуру (также в соответствии с законом предложенную президентом) поддержали 288 депутатов при необходимом минимуме 226 голосов.

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