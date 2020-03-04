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04.03.2020 11:12
Рубрика: Видео

Видео: вместо запаски автомобилист заменил проколотое колесо поленом

Текст: Вадим Давыденко

"Голь на выдумки хитра", - так говорят о человеке, проявившем в непростой финансовой ситуации способность мыслить нестандартно. И обычно в таких случаях имеют в виду нашего соотечественника, россиянина, умеющего найти самый дешевый вариант решения сложнейшей проблемы, готового чинить самые невероятные поломки при помощи молотка, пары шурупов и мотка синей изоленты.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Но, как можно судить по этому видео, снятому в Центральной Америке (в комментариях пользователи спорят, Ямайка это или Тринидад и Тобаго), умение чинить дешево и сердито знакомо и странам третьего мира. Проколов колесо - и, видимо, уже оставшись без запаски - смуглые белозубые парни не стали отчаиваться и уже тем более заморачиваться с ремонтом старой или покупкой новой резины. Подложили под голый диск сухое крепкое полено и помчались дальше.

Поскольку привод на машине явно передний, кусок дерева позволил продолжить движение. Но, памятуя о законах физики, уже можно делать ставки: смогут ли герои этого видео благополучно доехать до места назначения или нагретое от трения полено все-таки вспыхнет и подожжет автомобиль.

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#видео #авто