Виктор Гончаренко: У нас все делается, чтобы тренеры сидели на трибуне

Как вам удалось вернуться в игру, пропустив два мяча? Получилось внести какие-то поправки или это был чисто эмоциональный момент?

Виктор Гончаренко: Очень сложно вносить корректировки, когда проигрываешь 0:2. Сегодня был очень хороший футбольный шум, и достучаться до команды было тяжело. Важно продолжать делать то, что у тебя хорошо получается, что ты умеешь. Мы правильно отреагировали, мы заслужили вернуться в игру, и это украсило сегодняшний матч.

Что произошло между вами и главным тренером "Спартака" Тедеско. Он подошел пожать вам руку, вы оттолкнули его…

Виктор Гончаренко: Давайте то, что есть на тренерской скамейке, пусть там и останется. Я вот уже говорил, у нас сейчас все делается, чтобы тренеры сидели на трибуне, а не проявляли какие-то эмоции. Предупреждения выносятся за какие-то разговоры, движения. Футбол - это эмоциональная игра, в том числе и для тренеров. Мне даже понравилось сидеть в ложе. Градус игры не чувствуется. Ну, раз все ведется к тому, чтобы мы там сидели… Наверно, это не совсем правильно.

Можете прокомментировать спорное удаление Эсекеиля Понсе?

Виктор Гончаренко: Что значит - спорное удаление? По мне была отмашка такая же, как до этого у Карпова. Судейство было отличное. Иванов позволял сегодня играть и чувствовал, когда команды переходили грань. Судья не должен мешать играть. Сегодня это было.

Почему сегодня оставили в запасе Сигурсдссона, Дзагоева. Почему выбрали такую тройку в защите?

Виктор Гончаренко: Когда мы начали делать смену поколений, длины скамейки не хватало. Сейчас она достаточно длинная. Мы исходим из того, кто как восстановился, какой у нас соперник. Мы очень хорошо играли структурно с первых минут, но, может, чуть нарушили баланс заменами.

Почему не удалось додавить "Спартак", когда он остался в меньшинстве?

Виктор Гончаренко: Вот такие вещи иногда идут во вред. Спартак начал глубже, большими силами обороняться, не осталось пространства между линиями. Такие вещи иногда происходят. Если бы Понсе остался, может игра была бы больше на встречных курсах.

Показалось, что вышедший на замену Шкурин имел больше моментов, чем игравшие до него Чалов и Кучаев…

Виктор Гончаренко: Чалов и Кучаев проделали очень хороший объем работы, что от них и требовалось. Если бы Шкурин вышел с самого начала, может, он так же вымотался бы. И еще надо понимать, что он пришел с моего родного белорусского чемпионата. Надо быть готовым к тому, когда ты выходишь и против тебя болеют 45 тысяч.

Можете все-таки резюмировать ход игры? Почему у ЦСКА не получилось развить успех после того, как вы сравняли счет?

Виктор Гончаренко: Это то, о чем мы с командой говорим. Очень часто мы отдаем инициативу, когда отдавать ее не следует. Переходим как бы в выжидательный режим и ждем, что нам предложит соперник. Мы могли бы лучше сыграть в начале второго тайма, больше контролировать, тем более, мы знали, как "Спартак" будет действовать. Но почему-то стали чего-то ждать от соперника.