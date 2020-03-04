Виктория Исакова рассказала о смерти трехмесячной дочери

Популярная российская актриса Виктория Исакова, звезда культового боевика "Охота на пиранью", драмы "Ученик", сериалов "Оттепель", "Оптимисты", "Эпидемия" и "Частица вселенной", впервые рассказала о страшной трагедии, которую много лет скрывала от публики. По рассказу Виктории, ее первая дочь умерла в трехмесячном возрасте в 2003 году, когда актрисе было 27 лет.

Шокирующими подробностями драмы артистка поделилась в интервью Ирине Шихман в ее программе "А поговорить?".

Согласно рассказу Исаковой, они с мужем столкнулись с проблемой "с точки зрения медицины", которая "никаким образом не решается".

"Точнее, люди просто не узнают, почему они потеряли ребенка. Они теряют ребенка до того, как понимают, что с ним произошло", - говорит Виктория. Уточняя, что дело было в генетической несовместимости супругов.

Но, к счастью, Исаковой повезло - иностранные врачи смогли ее проблему решить. Хотя с горем справляться было очень тяжело.

Виктория вот уже семнадцать лет в браке с режиссером Юрием Морозом. Пара воспитывает четырехлетнюю дочь Варю. Как рассказала актриса, после рождения второй дочери она наконец-то почувствовала себя по-настоящему счастливой. Однако страх потери останется с ней навсегда.