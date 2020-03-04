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Рубрика: Экономика

Всемирный банк выделит 12 миллиардов долларов на борьбу с коронавирусом

Всемирный банк (ВБ) объявил во вторник о выделении 12 миллиардов долларов в качестве первоначального взноса на борьбу с новым коронавирусом COVID-19. Из этой суммы восемь миллиардов долларов будут выделены в ускоренном порядке.

Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Помощь будет предоставляться по линии входящих во Всемирный банк организаций - Международной ассоциации развития, Международного банка реконструкции и развития, Международной финансовой корпорации. ВБ поможет развивающимся странам укрепить систему здравоохранения, улучшить доступ к медицинским услугам, усилить эпиднадзор за болезнями, активизировать мероприятия в области общественного здравоохранения, пишет РИА Новости.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, общее число инфицированных новым коронавирусом в 72 странах мира превысило 10 тысяч человек, а число летальных увеличилось до 166. Количество зараженных на территории материкового Китая, откуда пошла эпидемия, составляет 80,3 тысячи человек, скончались 2946.

Экономика Финансы Банки Международные организации Всемирный банк (ВБ) Распространение коронавируса COVID-19

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