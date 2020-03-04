Всемирный банк выделит 12 миллиардов долларов на борьбу с коронавирусом

Всемирный банк (ВБ) объявил во вторник о выделении 12 миллиардов долларов в качестве первоначального взноса на борьбу с новым коронавирусом COVID-19. Из этой суммы восемь миллиардов долларов будут выделены в ускоренном порядке.

Помощь будет предоставляться по линии входящих во Всемирный банк организаций - Международной ассоциации развития, Международного банка реконструкции и развития, Международной финансовой корпорации. ВБ поможет развивающимся странам укрепить систему здравоохранения, улучшить доступ к медицинским услугам, усилить эпиднадзор за болезнями, активизировать мероприятия в области общественного здравоохранения, пишет РИА Новости.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, общее число инфицированных новым коронавирусом в 72 странах мира превысило 10 тысяч человек, а число летальных увеличилось до 166. Количество зараженных на территории материкового Китая, откуда пошла эпидемия, составляет 80,3 тысячи человек, скончались 2946.