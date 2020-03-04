За нарушения на голосовании по Конституции грозят четыре года тюрьмы

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил к принятию в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за нарушения на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ.

Авторами законопроекта стали депутат Госдумы Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. Изменения вносятся в ряд статей Уголовного кодекса РФ.

Напомним, что одобрение граждан в ходе общероссийского голосования являться условием вступления в силу изменений в Конституции. Оно намечено на 22 апреля.

Предложено ввести такие же меры ответственности, которые уже предусмотрены за нарушения на выборах.

- Уголовное наказание, в зависимости от степени тяжести преступления, предусмотрено от штрафов до 4 лет лишения свободы, - пояснил Крашенинников.

В частности, получение гражданином бюллетеня для голосования за другое лицо или для повторного голосования может повлечь за собой штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до трех лет. А незаконная выдача бюллетеня может повлечь для члена избирательной комиссии штраф в размере до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до четырех лет. Аналогичные санкции предусмотрены и за фальсификацию итогов голосования.

Фальсификация избирательных документов наказывается штрафом до 300 тысяч рублей или тюремным сроком до четырех лет.