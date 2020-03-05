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05.03.2020 18:31
Рубрика: Экономика

"Аэрофлот" отменил рейсы в Гонконг

Текст: Евгений Гайва

Авиакомпания "Аэрофлот" объявила о временном прекращении полетов по маршруту Москва - Гонконг c 7 марта. Сообщение об этом размещено на официальном сайте перевозчика.

"Запись из Москвы будет доступна до 7 марта, из Гонконга - до 8 марта (включительно)", - говорится в сообщении.

Фото: EPA-EFE/SIMONE VENEZIA
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Пассажиры смогут вернуть оформленные билеты по месту их приобретения или изменить дату и время вылета. Для возврата билетов авиакомпания предложила пассажирам обращаться по специально выделенной "горячей линии" и по круглосуточным телефонам контакт-центра "Аэрофлота".

"Аэрофлот проводит оперативное оповещение пассажиров через центр и бронирует и запрашивает пассажиров", - отметили в компании.

Ранее авиарейсы в Китай и Гонконг отменила также авиакомпания S7. Первоначально полеты были остановлены до конца марта, затем дату перенесли на 26 апреля. В авиакомпании также предложили пассажирам покупать авиабилеты с возможностью их возврата на все рейсы авиакомпании, независимо от тарифа. Акция будет действовать с 5 марта по 10 апреля, сообщили в авиакомпании 5 марта.

Из-за вспышки коронавируса в Китае в конце января были приостановлены чартерные рейсы из России в Китай. С 1 февраля введено ограничение на регулярное авиасообщение с Китаем. В середине февраля "Аэрофлот" сообщал о сокращении частот на всех китайских направлениях в связи с падением продаж билетов.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Компании Авиация "Аэрофлот" Распространение коронавируса COVID-19

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