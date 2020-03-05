BMW M3 показал лицо: "ноздри" даже больше, чем ожидалось

На одном из фан-сайтов марки BMW в интернете был опубликован фотоснимок дезавуированной передней части некоего неизвестного автомобиля баварской марки. Предположительно это седан M3 или купе/кабриолет M4 - в этом ракурсе не столь важно, так как по слухам "с лица" они будут одинаковы.

Несмотря на низкое качество снимка, он позволяет сполна рассмотреть, насколько огромными на "эмках" будут фирменные "ноздри" радиаторной решетки - они буквально заполняют всю переднюю часть по высоте и оставляют объемный "шлейф" на капоте, как если бы его выдавил чудовищной силы встречный поток. Никаких полутонов - массивной вертикали вторит массивная горизонталь рельефа по нижнему краю бампера. Завидев такую маску в зеркале заднего вида, сразу поймешь - не шутит.

По виденным прежде снимкам не менее выразительной задней части седана M3 словно плотно спрессованной двумя сходящимися с большой силой потоками - рвущегося из-под днища и пикирующего с крыши - можно используя воображение дорисовать цельный образ. И он определенно яркий и агрессивный.

Под капотом M3 и M4 пропишется 3,0-литровая "шестерка" с воздушным нагнетателем типа "twin- turbo" мощностью 473 л.с. (510 в версии Competition) и крутящим моментом 600 Нм, агрегатированная 8-ступенчатым "автоматом". Сочетание прежде отмеченное на BMW X3 M и X4 M.

Получат M3 и M4 и систему полного привода xDrive M от BMW M5 с активным задним дифференциалом и принудительным отключением переднего привода.