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Рубрика: В мире

Эксперт: Анкара открыто использует миграционный кризис в своих интересах

Текст: Александр Гасюк
Всего за три дня около 33 тысяч мигрантов, попытавшихся прорваться в Европу со стороны Турции, были остановлены полицией Греции резиновыми пулями, светошумовыми гранатами и слезоточивым газом. Тем не менее, счет арестованных греческими властями нелегалов за незаконный переход через границу уже идет на десятки, сообщает газета Kathimerini. Подавляющее большинство задержанных составляют афганцы, а не бегущие от "кровавого режима Асада" сирийцы, как об этом утверждают в Анкаре, рассчитывающей таким образом продвинуть свои геополитические интересы в Сирии.

В минувший вторник Евросоюз принял решение о выделении Греции 700 миллионов евро для укрепления внешней границы "единой Европы". Турция уже заявила, что подобный шаг является "лицемерным" с учетом невыполнения Брюсселем финансовых обязательств перед Анкарой в рамках заключенной в 2016 году миграционной сделки - в рамках нее турецкая сторона должна была получить 6 миллиардов евро. О причинах и возможных сценариях эскалации миграционного кризиса "Российской газете" из Афин рассказал ведущий научный сотрудник Греческого фонда европейских и международных исследований (ELIAMEP) Георгиос Дзогопулос.

Чем вызван новый массовый наплыв беженцев в ЕС из Турции и чего пытается таким образом добиться Анкара?

Георгиос Дзогопулос: Турция в течение последних лет действительно несла тяжелое бремя размещения на своей территории большого количества переселенцев. Начиная с апреля 2016 года в Анкаре постепенно росло разочарование недостатком сотрудничества с Евросоюзом по вопросам либерализации визового режима и развития таможенного союза (все это было обещано Брюсселем турецкой стороне в рамках миграционной сделки в 2016 году - прим. "РГ"). Открыв проход беженцев в ЕС через территорию Греции, Анкара открыто использует собственную критическую роль в миграционном вопросе в своих интересах. Именно таким образом президент Турции Реджеп Таийп Эрдоган прежде всего посылает сигнал Евросоюзу. Проблемы же создаваемые мигрантами самой Греции его вообще не волнуют, особенно на фоне текущих трений в греко-турецких отношениях.

Фото: Gettyimages
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Чего конкретно может добиться Турция от Евросоюза столь спорными методами, как открытие своих границ для рвущихся в ЕС десятков тысяч нелегалов?

Георгиос Дзогопулос: Анкара, вероятно, получит увеличенный объем европейских выплат. При этом суровая реальность заключается в том, что большинство стран-членов ЕС совершенно не волнует человеческая драма мигрантов. Евросоюз хотел бы откупиться от таких стран, как Греция, Италия или Турция и на этом ограничиться. Настоящим решением ситуации могло бы стать перераспределение беженцев между странами ЕС, но для этого в Европе не хватает политической воли. Именно по этой причине границы многих еэсовских стран закрыты для мигрантов на замок.

Официальные Афины объявили о резком ужесточении политики в отношении прибывающих мигрантов. Помогут ли такие меры сдержать наплыв беженцев?

Георгиос Дзогопулос: Греция находится под очень сильным давлением. И предпринимаемые жесткие меры оправданы, но они лишь замедляют приток беженцев. Очевидно, что протяженные морские границы нашей страны не могут быть закрыты на замок. Так что даже если сухопутную границу с Турцией удастся надежно "запечатать" мигранты все равно найдут другие пути проникновения в Грецию.

В мире Европа Греция Беженцы в Европе

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Эксперт: Анкара открыто использует миграционный кризис в своих интересах