Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
05.03.2020 15:00
Рубрика: Легковые авто

Электрический кроссовер Skoda впервые заметили на испытаниях

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: www.motor1.com Фото: www.motor1.com
Фото: www.motor1.com

В Сети появились фото прототипа перспективного электрического кросовера Skoda Enyaq. Снимки опубликовало издание motor1.com.

Судя по всему, Enyaq представляет собой вариацию электромобиля Volkswagen ID.4. Точнее в стиле концепт-кара Vision IV, показанного впервые в Женеве год назад. Радиаторную решетку по горизонтали пересекает непрерывная узкая полоса дневных ходовых огней, хоть это и не видно за маской тестовых машин. Сзади - просто очередная Skoda с красными сегментами задних фонарей в характерной форме скоб.

Фото: Пресс-служба Skoda.
Российские продажи нового Skoda Rapid в России отложили

В интерьере, как и в ID.4, будет минимализм, большой запас пространства и два информационных ЖК-дисплея - щиток приборов и интерфейс управления бортовым сервисом. Оригинальных деталей в салоне едва ли будет больше, чем снаружи.

Skoda Enyaq будет иметь задне- и полноприводные версии с одним и двумя электромоторами соответственно. Одномоторные, как ожидается, будут иметь мощность 148 и 201 л.с., двухмоторные суммарно 302 л.с. Выделят ли чешской машине самые производительные моторы и емкие батареи ID.4, пока не сообщается.

Официальная презентация Skoda Enyak пройдет в этом году.

Фото: www.motor1.com
#Skoda