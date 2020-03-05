Электрический кроссовер Skoda впервые заметили на испытаниях

В Сети появились фото прототипа перспективного электрического кросовера Skoda Enyaq. Снимки опубликовало издание motor1.com.

Судя по всему, Enyaq представляет собой вариацию электромобиля Volkswagen ID.4. Точнее в стиле концепт-кара Vision IV, показанного впервые в Женеве год назад. Радиаторную решетку по горизонтали пересекает непрерывная узкая полоса дневных ходовых огней, хоть это и не видно за маской тестовых машин. Сзади - просто очередная Skoda с красными сегментами задних фонарей в характерной форме скоб.

В интерьере, как и в ID.4, будет минимализм, большой запас пространства и два информационных ЖК-дисплея - щиток приборов и интерфейс управления бортовым сервисом. Оригинальных деталей в салоне едва ли будет больше, чем снаружи.

Skoda Enyaq будет иметь задне- и полноприводные версии с одним и двумя электромоторами соответственно. Одномоторные, как ожидается, будут иметь мощность 148 и 201 л.с., двухмоторные суммарно 302 л.с. Выделят ли чешской машине самые производительные моторы и емкие батареи ID.4, пока не сообщается.

Официальная презентация Skoda Enyak пройдет в этом году.