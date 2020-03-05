Власть
05.03.2020 15:48
Текст: Галина Мисливская (Минск)

Форум регионов России и Беларуси будет посвящен наследию Победы

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала инициативу белорусских организаторов Форума регионов двух стран посвятить его историческому наследию Великой Победы.
Встреча членов Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь с делегацией Совета Федерации РФ в Минске. Фото: Виктор Толочко/ РИА Новости Встреча членов Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь с делегацией Совета Федерации РФ в Минске. Фото: Виктор Толочко/ РИА Новости
Встреча членов Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь с делегацией Совета Федерации РФ в Минске. Виктор Толочко/ РИА Новости

В совместном заявлении Валентины Матвиенко и ее белорусской визави Натальи Кочановой отмечается, что наследие Победы - это "основа развития социально-экономических и духовных связей Беларуси и России".

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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"Тема священная, задевающая самые глубокие струны души каждого из нас. Наша задача - не допустить забвения или искажения событий тех лет. Уверена, что объединение усилий наших государств внесет значительный вклад в сбережение исторической правды", - сказала она на первом заседании оргкомитета VII Форума регионов России и Беларуси.

Спикер предложила белорусским коллегам присоединиться к продвижению инициативы российских сенаторов о признании международным сообществом Победы над нацизмом во Второй мировой войне Всемирным наследием человечества. А памятников борцам с нацизмом во всех странах - всемирным мемориалом.

По мнению председателя СФ, российско-белорусский Форум регионов сегодня объективно стал очень эффективным инструментом укрепления сотрудничества двух стран. "Главное - это не разовое мероприятие, такие формы позволяют выстраивать долгосрочные связи между нашими регионами", - отметила она. За шесть лет на площадке форума было подписано свыше 300 соглашений о сотрудничестве на сумму порядка 2 млрд долларов, добавила сенатор.

Фото: Пресс-служба СФ
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"О политической значимости форума для наших государств говорит тот факт, что традиционно в его работе принимают участие президенты России и Беларуси", - подчеркнула Валентина Матвиенко.

Глава СФ также предложила подумать над созданием официального сайта форума - для активного информирования о работе по линии парламентов и регионов двух стран.

VII Форум регионов России и Беларуси пройдет осенью этого года в Минске и Минской области. Ожидается, что в мероприятиях примут участие более 500 представителей двух стран - бизнесмены, чиновники, парламентарии, эксперты. Главной его составляющей станет деловая повестка. Белорусские и российские бизнес-круги обсудят новые проекты и подпишут соглашения о сотрудничестве.

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