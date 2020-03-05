Форум регионов России и Беларуси будет посвящен наследию Победы

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала инициативу белорусских организаторов Форума регионов двух стран посвятить его историческому наследию Великой Победы.

В совместном заявлении Валентины Матвиенко и ее белорусской визави Натальи Кочановой отмечается, что наследие Победы - это "основа развития социально-экономических и духовных связей Беларуси и России".

"Тема священная, задевающая самые глубокие струны души каждого из нас. Наша задача - не допустить забвения или искажения событий тех лет. Уверена, что объединение усилий наших государств внесет значительный вклад в сбережение исторической правды", - сказала она на первом заседании оргкомитета VII Форума регионов России и Беларуси.

Спикер предложила белорусским коллегам присоединиться к продвижению инициативы российских сенаторов о признании международным сообществом Победы над нацизмом во Второй мировой войне Всемирным наследием человечества. А памятников борцам с нацизмом во всех странах - всемирным мемориалом.

По мнению председателя СФ, российско-белорусский Форум регионов сегодня объективно стал очень эффективным инструментом укрепления сотрудничества двух стран. "Главное - это не разовое мероприятие, такие формы позволяют выстраивать долгосрочные связи между нашими регионами", - отметила она. За шесть лет на площадке форума было подписано свыше 300 соглашений о сотрудничестве на сумму порядка 2 млрд долларов, добавила сенатор.

"О политической значимости форума для наших государств говорит тот факт, что традиционно в его работе принимают участие президенты России и Беларуси", - подчеркнула Валентина Матвиенко.

Глава СФ также предложила подумать над созданием официального сайта форума - для активного информирования о работе по линии парламентов и регионов двух стран.

VII Форум регионов России и Беларуси пройдет осенью этого года в Минске и Минской области. Ожидается, что в мероприятиях примут участие более 500 представителей двух стран - бизнесмены, чиновники, парламентарии, эксперты. Главной его составляющей станет деловая повестка. Белорусские и российские бизнес-круги обсудят новые проекты и подпишут соглашения о сотрудничестве.