Форум регионов России и Беларуси будет посвящен наследию Победы

Седьмой форум регионов России и Беларуси посвятят историческому наследию Великой Победы. Об этом договорились участники заседания оргкомитета под председательством спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко и главы Совета Республики Национального собрания Беларуси Натальи Кочановой. Мероприятие пройдет осенью этого года в Минске и Минской области.

Делегация верхней палаты в четверг прибыла в Беларусь с официальным визитом. Первым пунктом программы стала церемония возложения венка к стелле "Минск - город-герой". Кроме того, сенаторы передали храму в честь Всех святых белорусской столицы мемориальную капсулу с землей с мест кровопролитных боев подо Ржевом.

Тема войны и Победы - особая для народов двух стран. Как отметил на встрече с Валентиной Матвиенко спикер нижней палаты белорусского парламента Владимир Андрейченко, в годы войны здесь погиб каждый третий житель. На территории Беларуси находилось 340 еврейских гетто и 260 лагерей смерти.

Об общей памяти и сохранении правды о совместной истории двух народов шла речь и на встрече главы Совфеда с ее белорусской визави Натальей Кочановой, и на заседании оргкомитета VII форума регионов двух стан. Валентина Матвиенко поддержала предложение белорусских организаторов посвятить его историческому наследию Победы. "Тема священная, задевающая самые глубокие струны души каждого из нас. Наша задача - не допустить забвения или искажения событий тех лет. Уверена, что объединение усилий наших государств внесет значительный вклад в сбережение исторической правды", - сказала она на первом заседании оргкомитета.

Валентина Матвиенко уверена, что объединение усилий России и Беларуси внесет значительный вклад в сбережение исторической правды

По мнению председателя Совфеда, этот формат стал очень эффективным инструментом укрепления сотрудничества двух стран. За шесть лет на площадке форума было подписано свыше 300 соглашений о сотрудничестве на сумму порядка 2 млрд долларов. "О политической значимости форума для наших государств говорит тот факт, что традиционно в его работе принимают участие президенты России и Беларуси", - подчеркнула Матвиенко.

Помимо подготовки к форуму парламентарии в этом году намерены реализовать большую программу мероприятий, многие из которых посвящены 75-летию Победы. В частности, Владимир Андрейченко пригласил российских депутатов и сенаторов принять участие в парламентских слушаниях на эту тему, они состоятся в Минске 9 апреля. Валентина Матвиенко призвала белорусских коллег поддержать инициативу российских сенаторов о признании Победы над нацизмом во Второй мировой войне Всемирным наследием человечества. А памятников борцам с нацизмом во всех странах - всемирным мемориалом.

В мае в Москве будут рады видеть белорусского лидера. "Мы ждем Александра Григорьевича на праздновании нашей общей Победы, 75-летия Победы", - сказала Матвиенко на встрече с Кочановой.

Сегодня делегация Совета Федерации посетит крепость-герой Брест, где состоится церемония возложения венка к Вечному огню и встреча с ветеранами.