Делегация верхней палаты в четверг прибыла в Беларусь с официальным визитом. Первым пунктом программы стала церемония возложения венка к стелле "Минск - город-герой". Кроме того, сенаторы передали храму в честь Всех святых белорусской столицы мемориальную капсулу с землей с мест кровопролитных боев подо Ржевом.
Тема войны и Победы - особая для народов двух стран. Как отметил на встрече с Валентиной Матвиенко спикер нижней палаты белорусского парламента Владимир Андрейченко, в годы войны здесь погиб каждый третий житель. На территории Беларуси находилось 340 еврейских гетто и 260 лагерей смерти.
Об общей памяти и сохранении правды о совместной истории двух народов шла речь и на встрече главы Совфеда с ее белорусской визави Натальей Кочановой, и на заседании оргкомитета VII форума регионов двух стан. Валентина Матвиенко поддержала предложение белорусских организаторов посвятить его историческому наследию Победы. "Тема священная, задевающая самые глубокие струны души каждого из нас. Наша задача - не допустить забвения или искажения событий тех лет. Уверена, что объединение усилий наших государств внесет значительный вклад в сбережение исторической правды", - сказала она на первом заседании оргкомитета.
По мнению председателя Совфеда, этот формат стал очень эффективным инструментом укрепления сотрудничества двух стран. За шесть лет на площадке форума было подписано свыше 300 соглашений о сотрудничестве на сумму порядка 2 млрд долларов. "О политической значимости форума для наших государств говорит тот факт, что традиционно в его работе принимают участие президенты России и Беларуси", - подчеркнула Матвиенко.
Помимо подготовки к форуму парламентарии в этом году намерены реализовать большую программу мероприятий, многие из которых посвящены 75-летию Победы. В частности, Владимир Андрейченко пригласил российских депутатов и сенаторов принять участие в парламентских слушаниях на эту тему, они состоятся в Минске 9 апреля. Валентина Матвиенко призвала белорусских коллег поддержать инициативу российских сенаторов о признании Победы над нацизмом во Второй мировой войне Всемирным наследием человечества. А памятников борцам с нацизмом во всех странах - всемирным мемориалом.
В мае в Москве будут рады видеть белорусского лидера. "Мы ждем Александра Григорьевича на праздновании нашей общей Победы, 75-летия Победы", - сказала Матвиенко на встрече с Кочановой.
Сегодня делегация Совета Федерации посетит крепость-герой Брест, где состоится церемония возложения венка к Вечному огню и встреча с ветеранами.