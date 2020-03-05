Genesis показал новый седан G80: он великолепен

Genesis, премиум-марка концерна Hyundai, распространила детальные студийные снимки седана бизнес-класса G80 нового поколения.

Некоторые автопроизводители грешат слишком узкой интерпретацией избранного стиля в дизайне, из-за чего разные модели их автомобилей выходят почти не отличимыми друг от друга. Про Genesis такого сказать точно нельзя.

Облик нового G80, созданный под надзором главы дизайна концерна Hyundai Люка Донкервольке, вышел совершенно самобытным. Стремительный силуэт с длинным капотом, передние стойки плавно переходящие в крышу, еще более плавно переходящую к отвесной грани крышки багажника.

Чистота гладких, плавно переходящих одна в другую поверхностей кузова подчеркнута тонкими длинными гранями словно след реактивного истребителя в ясном небе.

Фото: Пресс-служба Genesis.

Фирменная черта в виде двух параллельных горизонтальных линий, обыгранная в оптике и декоре передних крыльев, только усиливает устремленность формы G80. "Щит" фальшрадиаторной решетки приобретя объем и скруглив углы, выгодно разменял некоторую вычурность на элегантность достойную самого Bentley. Несколько чужеродно смотрятся только слишком простые колесные диски, как из "салона за углом".

Фото: Пресс-служба Genesis.

Тон в интерьере задает массивная подчеркнуто горизонтально ориентированная передняя консоль, рождающая ощущение добротной основательности.

Декорирование не утомляет пестротой и перегруженностью мелкими деталями, напротив, его простертые элементы - кожа верха, дерево, тонкие металлические нити - упорядоченно следуют друг другу. Все внимание водителя, не обращенное на дорогу, сосредоточено на трех ЖК-дисплеях - виртуальном щитке приборов, 14,5- дюймовом тачскрине мультимедиа над консолью и пульте климат-контроля с тактильными кольцами изменения температуры воздуха.

Технические подробности G80 приберегли до официальной презентации, которая на носу. Но наверняка можно ожидать под капотом новинки 2,5-литровый 4-цилиндровый бензиновый двигатель (300 л.с.), 3,5-литровую "шестерку" (370 л.с.) и 3,0-литровый дизель (274 л.с.) для внутреннего рынка.