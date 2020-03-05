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05.03.2020 13:02
Рубрика: Легковые авто

Genesis показал новый седан G80: он великолепен

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Genesis. Фото: Пресс-служба Genesis.
Фото: Пресс-служба Genesis.

Genesis, премиум-марка концерна Hyundai, распространила детальные студийные снимки седана бизнес-класса G80 нового поколения.

Некоторые автопроизводители грешат слишком узкой интерпретацией избранного стиля в дизайне, из-за чего разные модели их автомобилей выходят почти не отличимыми друг от друга. Про Genesis такого сказать точно нельзя.

Фото: www.haval-clubs.ru
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Облик нового G80, созданный под надзором главы дизайна концерна Hyundai Люка Донкервольке, вышел совершенно самобытным. Стремительный силуэт с длинным капотом, передние стойки плавно переходящие в крышу, еще более плавно переходящую к отвесной грани крышки багажника.

Чистота гладких, плавно переходящих одна в другую поверхностей кузова подчеркнута тонкими длинными гранями словно след реактивного истребителя в ясном небе.

Фото: Пресс-служба Genesis.

Фирменная черта в виде двух параллельных горизонтальных линий, обыгранная в оптике и декоре передних крыльев, только усиливает устремленность формы G80. "Щит" фальшрадиаторной решетки приобретя объем и скруглив углы, выгодно разменял некоторую вычурность на элегантность достойную самого Bentley. Несколько чужеродно смотрятся только слишком простые колесные диски, как из "салона за углом".

Фото: Пресс-служба Genesis.

Тон в интерьере задает массивная подчеркнуто горизонтально ориентированная передняя консоль, рождающая ощущение добротной основательности.

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.
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Декорирование не утомляет пестротой и перегруженностью мелкими деталями, напротив, его простертые элементы - кожа верха, дерево, тонкие металлические нити - упорядоченно следуют друг другу. Все внимание водителя, не обращенное на дорогу, сосредоточено на трех ЖК-дисплеях - виртуальном щитке приборов, 14,5- дюймовом тачскрине мультимедиа над консолью и пульте климат-контроля с тактильными кольцами изменения температуры воздуха.

Технические подробности G80 приберегли до официальной презентации, которая на носу. Но наверняка можно ожидать под капотом новинки 2,5-литровый 4-цилиндровый бензиновый двигатель (300 л.с.), 3,5-литровую "шестерку" (370 л.с.) и 3,0-литровый дизель (274 л.с.) для внутреннего рынка.

Фото: Пресс-служба Genesis.
#Genesis