Генсек ООН оценил инициативу Путина о саммите "пятерки" Совета Безопасности

Саммит лидеров пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН необходим для преодоления разногласий между ними. Такое мнение в интервью ТАСС выразил генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш.

По его словам, сложившиеся к настоящему моменту отношения между сильнейшими странами в мире - США, Россией и Китаем - "абсолютно нерабочие". "Мы видим влияние этого на работу Совета Безопасности, это приводит к невозможности достичь согласия по многим вопросам. Так что важно провести дискуссию между лидерами этих стран, а также с участием лидеров Франции и Великобритании", - отметил Гутерриш.

Напомним, инициатива о проведении такого саммита была выдвинута 23 января в ходе выступления президента РФ Владимира Путина в Иерусалиме. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, предложение поддержали президент Франции Эмманюэль Макрон, председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп.

"Повестка дня, как мы ее видим, заключается в необходимости реализовать особую ответственность этих пяти государств за поддержание международного мира и безопасности, которая закреплена в Уставе ООН. Это шире, гораздо шире, чем вопросы, связанные с разоружением. Это и региональные конфликты, и новые вызовы, такие как международный терроризм, наркоторговля, другие формы организованной преступности, торговля людьми, проблемы миграции, новые технологии, которые могут выйти из-под контроля и пополнить список смертоносных угроз человечеству", - отметил российский министр.

По его словам, пять постоянных членов СБ ООН могут сыграть роль лидеров в мобилизации всего международного сообщества для решения возникающих перед человечеством проблем и вопросов.