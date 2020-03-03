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03.03.2020 17:35
Рубрика: Власть

Лавров: Трамп поддержал инициативу о саммите "пятерки" СБ ООН

Текст: Константин Волков

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал журналистам 3 марта о том, что президент США Дональд Трамп поддержал российскую инициативу.

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
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Речь идет о предложении Москвы провести саммит "пятерки" постоянных членов Совбеза ООН (Великобритания, КНР, Россия, США, Франция, - прим. "РГ"). В январе эту идею озвучил президент РФ Владимир Путин на форуме памяти жертв Холокоста в Иерусалиме.

"Инициативу поддержали президент Франции Эмманюэль Макрон, председатель КНР Си Цзиньпин и вот совсем недавно президент Трамп подтвердил свое согласие и поддержку этого предложения", - отметил Лавров.

Когда и где именно может пройти такая встреча, пока неясно. Ранее Трамп предложил провести встречу пяти стран-членов Совбеза в Нью-Йорке, чтобы обсудить контроль над вооружениями. Представитель МИД РФ некоторое время назад отметил, что встреча могла бы пройти на полях юбилейной сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре, однако пока что договоренностей об этом нет.

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