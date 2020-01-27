Лавров: Франция и КНР поддержали идею саммита постоянных членов СБ ООН

Власти Франции и Китая поддержали российскую инициативу провести саммит постоянных членов Совета Безопасности ООН. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Поддержку этой инициативы уже высказали лидеры Китая и Франции. Суть ее в том, чтобы самым серьезным образом, без политизации, идеологизации, без оглядки на электоральные циклы рассмотреть пути снижения напряженности, которая опасно нарастает в последние годы, пути, которые позволят остановить дальнейшее сползание мира к конфронтации", - цитирует министра агентство ТАСС.

Напомним, что на Всемирном форуме памяти Холокоста, Путин предложил провести в 2020 году саммит лидеров РФ, Китая, США, Франции и Великобритании по мировым проблемам "в любой стране, любой точке мира, где это будет удобно коллегам". В повестку совещания вошли бы наиболее острые международные проблемы. В ООН уже приветствовали эту инициативу.