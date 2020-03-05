Госдеп США одобрил продажу Польше противотанковых комплексов Javelin

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Польше противотанковых ракетных комплексов Javelin, включая 79 пусковых установок и 180 ракет. Их ориентировочная стоимость - 100 миллионов долларов.

Об этом в среду сообщило управление Пентагона по оборонному сотрудничеству и безопасности, отвечающее за поставки военной техники и оружия за рубеж. Отмечается, что данная сделка соответствует интересам Вашингона, "повышая безопасность партнера и союзника США по НАТО", цитирует ТАСС. По мнению американской стороны, предлагаемая продажа поможет Польше "создать долгосрочный оборонный потенциал, чтобы защищать свои суверенитет и территориальную целостность".

Администрация США уже официально уведомила Конгресс США о принятом ею решении. Теперь у законодателей есть 30 дней на изучение данного военного контракта и его возможное блокирование.

Напомним, на этой же неделе стало известно, что власти США одобрили продажу Израилю военных самолетов-заправщиков на общую сумму в 2,4 миллиарда долларов. Речь идет о покупке восьми Boeing KC-46A, а также около 17 двигателей к ним.