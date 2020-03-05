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05.03.2020 15:24
Рубрика: В мире

Храм Рождества Христова в Вифлееме временно закрыт из-за коронавируса

Текст: Юрий Когалов

Храм Рождества Христова в Вифлееме временно закроют в связи с распространением в мире коронавируса COVID-19. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на представителя палестинского министерства туризма. По его словам, храм закроет свои двери в четверг до нового распоряжения.

При этом в храме проведут работы по дезинфекции в рамках мер по предупреждению распространения коронавируса.

Фото: AP / Eugene Hoshiko
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В министерстве здравоохранения Палестины со своей стороны проинформировали, что все образовательные и религиозные учреждения в Вифлееме будут закрыты на 14 дней из-за подозрения, что постояльцы одной из гостиниц могут быть инфицированы. Также рекомендовано приостановить все массовые общественные, развлекательные или спортивные мероприятия. Гражданам советуют отказаться от перелетов, а официальным лицам и вовсе запрещены полеты на самолетах в любую точку мира.

Напомним, в конце декабря 2019 года власти Китая сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань (провинция Хубэй). В январе было установлено, что возбудителем болезни стал новый коронавирус COVID-19. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. По последним данным, число зараженных на территории материкового Китая составляет свыше 80 тысяч человек, около 3 тысяч скончались. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы уже в 80 странах (более 12 тысяч случаев).

В мире Ближний Восток Палестина Распространение коронавируса COVID-19

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