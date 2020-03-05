Почти 20 миллиардов рублей правительство направляет в здравоохранение на привлечение новых кадров и стимулирующие выплаты медицинским работникам.

Из бюджета Фонда обязательного медицинского страхования кабинет министров распределил более 18 миллиардов рублей на увеличение фондов оплаты труда для найма новых специалистов в первичную медико-санитарную помощь. "Важно преодолеть недостаток кадров, особенно в первичном звене здравоохранения, сделать медицинскую помощь более качественной и максимально доступной вне зависимости от места жительства человека", - подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин в четверг на заседании правительства.

Еще более одного миллиарда рублей предусмотрено для выплат врачам за выявление онкологических заболеваний в ходе диспансеризации населения. "Наша основная цель - добиться ранней диагностики рака", - напомнил председатель правительства.

Правила премирования были утверждены в конце прошлого года. За каждый случай выявления новых онкобольных предусмотрено вознаграждение в размере одной тысячи рублей. Половину получит врач, ответственный за организацию и проведение профилактического медицинского осмотра и диспансеризации. Вторую часть разделят между собой медработники, назначившие диагностику, выполнившие ее и поставившие пациента на диспансерное наблюдение.

Важное условие для получения премии - соблюдение сроков оказания медпомощи при подозрении на онкологический случай. Консультацию врача-специалиста гражданин должен ожидать не дольше трех дней, диагностическое исследование - не больше семи дней со дня назначения, установление диспансерного наблюдения врача-онколога - не больше трех дней с момента постановки диагноза.

Посевная-2020: от кредитов до топлива

Весна - пора активной посевной кампании по всей стране. В этом году из-за теплой зимы аграрии вышли в поля раньше обычного, а перед правительством встал вопрос о скорейшем доведении до фермеров средств государственной поддержки. В этом году она составит около 320 миллиардов рублей, напомнил Михаил Мишустин, предваряя доклад министерства сельского хозяйства. Все средства в бюджете предусмотрены. "Сейчас для аграриев достаточно напряженное время. Важно, чтобы у них было все необходимое, чтобы успешно проводилась посевная: доступ к финансовым средствам, включая льготное кредитование, качественные семена, недорогая сельхозтехника, а также топливо и минеральные удобрения", - указал он. Чтобы посевная шла без сбоев, правительство, пообещал премьер, продолжит следить за ценами на минеральные удобрения и горюче-смазочные материалы.

Глава минсельхоза Дмитрий Патрушев заверил - весенние полевые работы идут в штатном режиме. Для этого в регионы еще в середине декабря были переведены все запланированные 103,9 миллиарда рублей. Сейчас они доводятся непосредственно до трудящихся на земле аграриев.

Более одного миллиарда рублей предусмотрено для выплат врачам за выявление онкологических заболеваний в ходе диспансеризации населения

В поля фермеры в этом году вышли на 10 дней раньше средних многолетних сроков. На юге подкормка озимых и сев ранних яровых начали в третьей декаде февраля. С мест сообщают, что 94,5 процента озимых находятся в хорошем состоянии. Это выше прошлогоднего показателя. Площадь земель, засеянных яровыми, рассказал министр, в этом году должна увеличиться на 790 тысяч гектаров - до 80,3 миллиона.

С материально-технической точки зрения весенние полевые работы опасений не вызывают. "Сейчас семенами зерновых и зернобобовых аграрии обеспечены на 99,4 процента - это более 5,5 миллиона тонн, что выше объемов прошлого года. Подготовка семенного материала других культур проходит штатно, обеспеченность будет 100-процентная", - заявил Патрушев.

В этом году аграрии планируют увеличить закупку минеральных удобрений до 3,7 миллиона тонн, а к 2024 году показатель может быть доведен до 8 миллионов. "Важно отметить, что цены на минеральные удобрения в текущем году стабильны, а по ряду позиций мы даже отмечаем некоторое снижение", - сказал глава минсельхоза, выразив надежду на сохранение стабильности на рынке.

После нескольких лет сокращения парка сельскохозяйственной техники в этом году тенденция может скорректироваться, рассчитывают в министерстве. В 2020 году аграрии должны купить 56 тысяч единиц, что на 14 процентов больше, чем в прошлом году. Все механизмы поддержки работают. "Росагролизинг" намерен поставить машин и оборудования на сумму более 30 миллиардов рублей. "Посевная - это большой комплекс мероприятий. Ее успешное проведение зависит от скоординированной работы на всех уровнях. Необходимые вопросы мы держим на контроле, находимся в контакте со всеми заинтересованными сторонами, - подытожил министр Патрушев.

Между тем

Михаил Мишустин утвердил правила ввоза и выдачи лекарственных препаратов, не зарегистрированных в России. "Чтобы уже с апреля они начали поступать тем, кому они нужны, - заявил он на заседании. - А в случае выявления новых больных врачи теперь смогут оперативно увеличить заявку на такие лекарства". В феврале правительство выделило Московскому эндокринному заводу 22 миллиона рублей на закупку более 11 тысяч упаковок диазепама, клобазама, мидазолама и фенобарбитала в разных лекарственных формах для тяжелобольных детей.