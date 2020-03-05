Количество инфицированных COVID-19 в Южной Корее превысило 6 тысяч человек

Южная Корея подвела очередные итоги ситуации с распространением коронавируса COVID-19 в стране. Как заявила представитель минздрава в ходе брифинга 5 марта, по данным на 16:00 число зараженных за текущий день увеличилось еще на 322 человека, а если брать полные сутки, то на 467 человек, превысив показатель в шесть тысяч зараженных. Общее число подтвержденных случаев инфицирования составило таким образом 6088.

Возросло и количество смертей в результате заболевания. Сначала было сообщено о пяти новых жертвах, через час добавился еще один человек. Общее число смертей инфицированных - 41. Таким образом COVID-19 уже стал более губительной вспышкой инфекции по сравнению с ситуацией с MERS в Южной Корее пять лет назад. Тогда умерло 39 человек.

Но есть и хорошие новости. За прошедшие сутки было признаны выздоровевшими и выписаны из стационаров сразу 47 человек, что больше чем общее число победивших инфекцию за все предыдущее время. Совокупная численность выздоровевших теперь составляет 88 человек.

Некоторые СМИ, глядя на резкий скачок выздоровевших и некоторое снижение числа новых зараженных, которое ранее стабильно превышало полтысячи человек, а теперь упала ниже этой отметки, стали высказывать осторожные предположения о возможном переломе ситуации. Однако эксперты отмечают, что говорить об этом еще рано. Все равно число новых заболевших каждый день весьма велико, как растет и общая численность тех, кто является больным на текущий момент. Специалисты считают, что показательной может стать ситуация на конец этой - начало следующей недели. Если будет резкое падение по числу новых инфекций при заметном количестве выздоровевших, то тогда можно будет говорить о начале перелома, хотя до полной победы даже тогда будет далеко.

После того как власти завершили проверку большинства верующих церкви "Синчхончжи" в Тэгу, где и произошла вспышка COVID-19, то все силы теперь сконцентрированы на том, чтобы не допустить возникновения новых очагов. Наиболее высокую опасность превращения в новые центры инфекции сейчас демонстрируют мегаполисы Сеул, Пусан, провинции Кёнги, Южная Чхунчхон и Южная Кенсан, где число зараженных в каждом из районов составляет от 74 до 110 человек. Обычно происходят случаи заражений в малых коллективах типа спортивных секций, среди посетителей клиник, небольших церквей. Если получится удержать эти очаги на скромном уровне, то можно будет надеяться на скорое улучшение ситуации и победу над COVID-19.

Корейские медики между тем сообщили, что существенно продвинулись по части разработки потенциальной вакцины против нового типа коронавируса. Можно надеяться, что достаточно скоро появится лекарство, которое позволит меньше беспокоиться об этой инфекции.

Также 5 марта правительство Южной Кореи ввело официальный запрет на экспорт защитных масок, дефицит которых до сих пор сильно чувствуется в стране, а известия о завозе этих средства защиты стабильно провоцирует длинные очереди. Запрет будет действовать до 30 июня.

Достаточно неожиданный и приятный для нынешнего правительства и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина преподнес Ким Чен Ын. Как сообщили в администрации президента РК, в среду они получили личное письмо от Кима, адресованное Муну. В нем Ким выражает поддержку всему народу Южной Кореи и уверенность, что южане смогут одолеть COVID-19. Персонально Муну Ким сказал, что "беспокоится о его здоровье, желает всего хорошего", а также заверил в "неизменной дружбе и доверии". Южнокорейский президент немедленно отправил ответное письмо с благодарностями. Примечательно, что еще два дня назад младшая сестра Ким Чен Ына Ким Ё Чжон публично раскритиковала Сеул, а в последнее время Пхеньян игнорировал все попытки Юга возобновить диалог. На этом фоне теплое письмо со словами поддержки от Ким Чен Ына заставило правящий лагерь, правительство и президента Южной Кореи чувствовать себя более уверенно на фоне критикующей их политику консервативной оппозиции.