Логотип и слоган голосования по Конституции будет представлен 11 марта

В ЦИК планируют представить брендбук общероссийского голосования по изменениям в Конституцию РФ 11 марта. Речь идет о слогане и логотипе, которые будут размещаться на билбордах и плакатах, информирующих о кампании.

"11 марта на очередном заседании ЦИК мы представим и логотип, и слоган этой кампании", - рассказала председатель ЦИК Элла Памфилова, выступая на втором общероссийском электоральном медиафоруме.

По ее словам, проект брендбука уже отправляется в регионы, и буквально на днях будет подписан контракт с теми, кто его разрабатывал.

Напомним, что общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдет 22 апреля.