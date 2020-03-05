Лукашенко встретился с генсеком ОДКБ

Приверженность Беларуси интеграционным процессам, в том числе и в военной сфере, подтвердил 5 марта президент страны на встрече с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности Станиславом Засем, передает пресс-служба Александра Лукашенко.

Коль выпала такая судьба для Беларуси, заявил президент РБ, возглавлять в текущем году "все интеграционные органы, мы будем делать это достойно". В этом году Россия примет саммит ОДКБ. В этой связи он поинтересовался повесткой форума, как идет работа по продвижению предложений от Беларуси по развитию организации. Страна, в частности, выступает за укрепление международного авторитета ОДКБ, расширение ее взаимодействия с другими площадками. Этому, в том числе, может послужить реализация принятого по инициативе Беларуси решения о юридическом оформлении статуса партнера организации, а также наблюдателя при ОДКБ. "Как продвигаются эти вопросы? Хотелось бы, чтобы мы их решили на очередном саммите", - сказал белорусский лидер.

Задал вопрос президент и об организации работы в секретариате организации. "Если нужны кадровые подвижки, скажи, и я буду инициатором на очередном заседании. Переговорим по этому вопросу с Владимиром Владимировичем Путиным, другими президентами, чтобы иметь полную ясность. Если секретариат будет работать, как прежде, так будет работать и Организация Договора о коллективной безопасности. А расслабляться сегодня нам не позволяет ни обстановка, ни время", - констатировал Лукашенко.

Кстати, страны ОДКБ в этом году проведут несколько совместных мероприятий, чтобы придать импульс борьбе с вызовами и угрозами коллективной безопасности. Среди них уже ставшая традиционной антинаркотическая операция "Канал". Она пройдет в два этапа: силовики планируют перекрыть "северный маршрут" поставок наркотиков из Афганистана и принять меры в борьбе с распространением синтетических наркотиков. Штабы разместятся в Душанбе и Санкт-Петербурге. Кроме того, запланированы операции по пресечению нелегальной миграции "Нелегал" и по противодействию преступлениям в сфере информационных технологий "Прокси".

Еще несколько учений предусмотрено планом совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности. В Армении пройдут командно-штабное учение "Взаимодействие", специальное учение с силами и средствами разведки "Поиск" и специальное учение с силами и средствами материально-технического обеспечения Коллективных сил ОДКБ "Эшелон". Кыргызстан примет учение Коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона "Рубеж", а Беларусь - командно-штабное учение с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство". В плане мероприятий также значится специальное учение со спасательными подразделениями МЧС и тактико-специальное учение "Кобальт" с силами специального назначения.