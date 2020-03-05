Власть
05.03.2020 13:56
Текст: Галина Мисливская (Минск)

Матвиенко: Россия ждет президента Беларуси на праздновании 75-летия Победы

Фото: Татьяна Андреева/РГ Фото: Татьяна Андреева/РГ
Татьяна Андреева/РГ

Президента Беларуси Александра Лукашенко ждут в Москве на праздновании юбилея Победы, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе встречи с председателем Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Натальей Кочановой.

"Мы ждем Александра Григорьевича на праздновании нашей общей Победы, 75-летия Победы", - сказала она.

Фото: Пресс-служба СФ
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Глава Совфеда отметила, что президенты двух стран Владимир Путин и Александр Лукашенко задают вектор развития российско-белорусских отношений, "они выстроили за эти годы доверительный диалог, они очень часто видятся, встречаются и общаются по телефону". "В прошлом году было много встреч и на этот год намечена насыщенная программа", - отметила Матвиенко.

Она добавила, что задача парламентариев "создавать законодательные условия и участвовать в реализации тех решений, которые принимаются главами государств".

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