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05.03.2020 09:31
Рубрика: Легковые авто

Mercedes-Benz снимет с производства S-Class

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz. Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.
Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.

Модельная линейка Mercedes-Benz в ближайшие годы претерпит серьезные изменения - количество платформ и двигателей будет сокращено, а некоторые модели автомобилей просто уйдут в историю, заявил глава отдела разработок Daimler Маркус Шафер в интервью изданию Autocar.

Прекращено будет, в частности, производство хэтчбека B-Class, а также купе и кабриолета S-Class.

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.
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Цель этих мер - снижение издержек на разработку и выпуск новых моделей. Высвобожденные средства Daimler направит в первую очередь на подготовку производства электромобилей и гибридов.

Еще один удар по автомобилям с моторами большого рабочего объема - введение в середине декады экологического стандарта для транспорта Евро-7, которое, по предварительным данным, принесет полный запрет дизельных двигателей на легковых машинах. В итоге в среднесрочной перспективе европейский рынок рискуют покинуть автомобили Mercedes-Benz c 12- и 8-цилиндровыми моторами (речь идет о G 63 AMG и Mercedes-AMG GT).

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#Mercedes-Benz