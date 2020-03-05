Минск и Москва подтвердили незыблемость партнерства

По ее оценке, VII Форум регионов соберет более 500 человек. "Важной частью его программы станет деловая повестка встречи: бизнес-круги обсудят перспективы взаимодействия и новые совместные проекты. Будут подписаны соглашения о сотрудничестве и коммерческие контракты", - проинформировала спикер.

Она напомнила, что форум в этом году посвящен историческому наследию Великой Победы, 75-летие которой отмечается в мае. "Праздник значимый, близкий сердцу каждого белоруса и россиянина. Как недавно подчеркнул Александр Лукашенко, Беларусь - живой памятник той войне", - сказала спикер.

Белорусская сторона, констатировала Кочанова, подготовила предложения, касающиеся организации форума, тематики его пленарного и секционных заседаний и выразила признательность за то, что они поддержаны коллегами в Совете Федерации России.

"Форум регионов стал доброй традицией. Это площадка для обсуждения широкого круга вопросов двустороннего сотрудничества, новых идей и инициатив. С каждым годом он прирастает совместными проектами, расширяются контакты между регионами, предприятиями и компаниями, укрепляются гуманитарные связи", - заявила белорусский спикер, добавив, что форум содействует развитию и молодежного движения: "для Беларуси и России - это очень важное направление". В молодежных контактах, убеждена она, и заключается будущее не только сотрудничества, но и обоих государств.

Глава верхней палаты парламента выразила уверенность, что визит российских коллег придаст новый импульс развитию отношений и активизации межпарламентского взаимодействия. "Мы рассматриваем его как важный шаг к дальнейшему углублению диалога и активизации сотрудничества между нашими странами во всех сферах", - обозначила она позицию своих белорусских коллег.

Председатель Совета Республики поблагодарила Валентину Матвиенко и членов делегации за доверительный, открытый и конструктивный разговор. "На переговорах была подтверждена незыблемость дружбы и стратегических отношений РФ и Беларуси. Мы обсудили широкий круг вопросов сотрудничества, включая возможности усиления роли парламентского измерения в решении актуальных задач. Достигнуты договоренности, нацеленные на укрепление торгово-экономических и гуманитарных связей между странами", - резюмировала Кочанова.