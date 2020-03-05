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05.03.2020 07:30
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Названа причина быстрого развития рака кожи, не связанная с загаром

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Исследователи из Дании и Великобритании обнаружили связь между сильным стрессом и распространением меланомы. Материал об этом опубликован в British Journal of Dermatology.

Фото: pixabay.com
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Сообщается, что работа финансировалась Европейской академией дерматологии и венерологии.

Специалисты выяснили, что потеря партнера или смерть близкого человека может быть связана "с повышенным риском смерти после постановки диагноза".

По словам исследователя из Великобритании Синеад Ланган, "специалисты не исключают, что стресс играет важную роль в прогрессировании меланомы", передает Medicalxpress.

Медики уточнили, что "клинические данные ограничены" и выводы требуют дополнительной работы.

Между тем, ранее американские исследователи назвали не связанные с загаром причины появления рака кожи. Среди них - курение, употребление продуктов с токсическими добавками и пестицидами, плохой сон.

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