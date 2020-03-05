Названа причина быстрого развития рака кожи, не связанная с загаром

Исследователи из Дании и Великобритании обнаружили связь между сильным стрессом и распространением меланомы. Материал об этом опубликован в British Journal of Dermatology.

Сообщается, что работа финансировалась Европейской академией дерматологии и венерологии.

Специалисты выяснили, что потеря партнера или смерть близкого человека может быть связана "с повышенным риском смерти после постановки диагноза".

По словам исследователя из Великобритании Синеад Ланган, "специалисты не исключают, что стресс играет важную роль в прогрессировании меланомы", передает Medicalxpress.

Медики уточнили, что "клинические данные ограничены" и выводы требуют дополнительной работы.

Между тем, ранее американские исследователи назвали не связанные с загаром причины появления рака кожи. Среди них - курение, употребление продуктов с токсическими добавками и пестицидами, плохой сон.