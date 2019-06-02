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Рубрика: Общество
Проект: Наука

Названы три причины появления рака кожи, не связанные с загаром

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как рассказали специалисты американской организации Skin Cancer Foundation, чтобы максимально обезопасить себя от рака кожи недостаточно избегать солнечных ожогов и ограничивать время пребывания под солнцем.

На развитие заболевания также могут повлиять постоянные недосыпы. Здесь ключевую роль играет гормон мелатонин, который вырабатывается ночью в темноте (любой источник света замедляет этот процесс).

Чтобы не нарушать секрецию мелатонина и сон, рекомендуется укладываться спать до 11 часов вечера. Привычка регулярно засиживаться до глубокой ночи грозит недостатком гормона и проблемами со здоровьем.

Фото: iStock
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"Нормальный" мелатонин защищает кожу от опасного ультрафиолетового излучения. Также он является мощным антиоксидантом и может "поглощать" свободные радикалы лучше, чем витамины А или С.

Исследования также показывают, что риск развития рака кожи увеличивает курение.

Третий момент связан с употреблением продуктов с пестицидами, токсичными пищевыми добавками и другими вредными ингредиентами. Так, специалисты рекомендуют есть сезонные фрукты и овощи, избегать жирного пережаренного мяса и не злоупотреблять сладостями.

Лучшим напитком для профилактики рака кожи назван кофе. Как пишет Food.news, только одна чашка кофе в день может снизить риск развития меланомы на три процента.

Общество Здоровье Онкология: как победить рак
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