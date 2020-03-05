Памфилова: Дня тишины перед голосованием по поправкам, скорее всего, не будет

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что дня тишины перед общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию, скорее всего, не будет.

"Посмотрим, как это в окончательном варианте будет в законе. Скорее всего, исходя из того проекта, который есть, день тишины не предусматривается. Но посмотрим, не будем забегать вперед, все-таки законодатель ещё не принял в окончательном варианте этот закон", - сказала она журналистам на полях второго Общероссийского электорального форума.

Напомним, Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ запланировано на 22 апреля.