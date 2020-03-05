Первый случай заражения коронавирусом отмечен в Словении

Власти Словении объявили о первом случае заражения новым коронавирусом Covid-19, передает ТАСС официальное заявление исполняющего обязанности министра здравоохранения республики Алеша Шабедера.

Информации о самом больном практически нет, сообщается лишь, что он недавно был в Италии.

"Инфицированный прибыл в Словению из Марокко через Италию, почувствовав недомогание, он обратился к врачу. Сейчас он изолирован в инфекционном отделении клинического центра в Любляне", - уточнил Шабедер.

Напомним, что Италия сейчас является европейским лидером по темпам роста числа инфицированных. Заражены более двух тысяч человек и более 100 случаев уже завершились летальным исходом.