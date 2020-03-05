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05.03.2020 17:03
Рубрика: Видео

Пикап рискнул переехать разлившийся ручей: что из этого вышло

Текст: Вадим Давыденко

Робость и нерешительность сидящего за рулем водителя создают на дороге столько же неудобств для остальных участников движения, как и излишняя самоуверенность, переходящая в лихачество. Но аварии и прочие ЧП, надо признать, это как правило, итог переоценки автомобилистом собственных умений и возможностей своего железного коня.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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На этом видео, снятом в одном из южных штатов США, владелец пикапа слишком уж переоценил себя, за что и поплатился. Какое-то время назад он легко проезжал этот ручеек, но после дождей уровень воды поднялся настолько, что стоило бы, наверное, сделать крюк в пару километров и поискать объезд.

Но не таков был герой этого ролика. Он храбро нажал на газ, бодро проехал треть ширины водного потока и начал терять скорость. Еще через пару метров пикап окончательно заглох и водитель начал задумываться о возвращении на берег. Но было поздно: бурный поток грязной воды развернул его машину, как бумажный кораблик, и весело повлек куда-то вдаль, навстречу новым приключениям и неприятностям.

Примечательно, что снимавший это видео водитель другой машины предпочел остаться на берегу и, увидев, в какую беду попал владелец пикапа, сделал всё, что можно было сделать в экстренной ситуации: доснял ролик и немедленно выложил его на видеохостинг.

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#видео #авто