Посольство Японии в России показало, как правильно мыть руки

Посольство Японии в России представило информационный видеоролик, показывающий, как надо мыть руки, чтобы максимально удалить с них болезнетворные микроорганизмы.

Мытье рук рекомендуется проводить в несколько этапов, не забывая о тыльной стороне ладоней и запястьях. Мыть руки рекомендуется не менее 15 секунд.

Напомним, что количество заболевших коронавирусом в Японии достигло 1048 человек. Больше всего зараженных выявлено в северном губернаторстве Хоккайдо, префектуре Айти и столичном городе Токио. Случаи инфицирования зарегистрированы в большинстве регионов страны.