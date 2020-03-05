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Рубрика: В мире

Фемида решает

В Турции оправдали пятерых обвиняемых по делу Карлова
Текст: Александр Саможнев
Российская газета - Федеральный выпуск № 49(8103)
Турецкая прокуратура потребовала оправдать пятерых фигурантов по резонансному делу об убийстве посла РФ Андрея Карлова 19 декабря 2016 года. Остальных 23 обвиняемых прокуратура просит приговорить к различным срокам заключения, в том числе пятерых из них - к двум пожизненным срокам, еще троих - к пожизненному сроку. Об этом говорится в обвинительном заключении суда по особо тяжким преступлениям, заседание которого прошло в Анкаре.

Судьи назначили очередное слушание по делу на 31 марта, в ходе которого должна изложить свои доводы защита. Обвиняемые не признают свою вину в участии в террористической организации. По свидетельствам очевидцев, рассмотрение дела проходило под усиленной охраной. В зале находились представители жандармерии и полицейские в бронежилетах.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Первое заседание по делу Карлова прошло в турецкой столице 8 января 2018 года. В ноябре 2018 года прокуратура Анкары направила в суд обвинительное заключение, по которому проходят 28 человек. Из них против 16 подсудимых были выдвинуты обвинения в "подрыве конституционного строя", "членстве в террористической организации" и "умышленном убийстве с целью вызвать террор".

Российская сторона не обсуждает решение турецкого суда об освобождении от ответственности за убийство Карлова пятерых обвиняемых, но настаивает на том, чтобы все причастные к преступлению были установлены и наказаны по закону. "Мы не будем комментировать внутренние процессы, связанные с судебной системой и гособвинением в Турции, это не наше дело. Нам главное, чтобы убийцы нашего посла были наказаны", - заявил в этой связи пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В мире Ближний Восток Турция Суд по делу об убийстве посла Андрея Карлова

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