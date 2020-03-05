В Кремле рассчитывают на наказание виновных в убийстве посла Карлова

В Кремле следят за расследованием дела об убийстве посла России в Турции Андрея Карлова.

Комментируя по просьбе журналистов требование прокуратуры Турции оправдать пятерых обвиняемых по делу об убийстве Карлова, а восьмерых приговорить к пожизненному заключению, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал: "Мы очень внимательно наблюдаем за этим делом".

"И мы хотим быть уверенными, что заказчики и исполнители убийства российского посла в Турции будут найдены и наказаны, установлены и наказаны по закону", - подчеркнул Песков.

Процессы, связанные с судебной системой в Турции, представитель Кремля комментировать не стал.