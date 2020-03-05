Бочкарев: Запуск второго участка Некрасовской линии метро состоится в марте

К запуску готовится второй участок Некрасовской линии метро. Как сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, его строительная готовность - 99 процентов.

"Мы завершаем работы на этом участке: заканчиваем монтаж систем вентиляции, безопасности, пожаротушения и контроля движения", - рассказал он.

Глава стройкомплекса Москвы отметил, что запуск этого участка Некрасовской линии метро со станциями "Юго- Восточная", "Окская", "Стахановская", "Нижегородская" произойдет в марте. Одновременно, по его словам, откроются и две станции Большого кольца - "Авиамоторная" и "Лефортово". Таким образом уже в ближайшее время у москвичей появится возможность доехать без пересадок от Некрасовки до Лефортово", пояснил заммэра.