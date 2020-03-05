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05.03.2020 16:19
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

До парка "Остров мечты" пустят туристические автобусы из регионов

Текст: Ангелина Зеленькова

До нового парка развлечений "Остров мечты" из шести регионов с 7 марта пустят туристические автобусы. Об этом сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Фото: Александр Корольков/ РГ
Парком развлечений "Остров мечты" довольны 90% посетителей

Автобусы для туристов пойдут из Калуги, Твери, Тулы, Владимира, Рязани и Ярославля - они будут ходить напрямую до тематического парка "Остров мечты". Шаттлы начнут работать с 7 марта и будут ездить по выходным и праздничным дням. Проезд будет предоставляться по паспорту и распечатанному или электронному билету.

Отправляться современные автобусы туристического класса Setra будут в 9:00 с автовокзалов всех городов, а обратно в тот же день в 18:00 с парковки "Острова мечты".

Напомним, первый в России и самый большой в Европе крытый тематический парк развлечений "Остров мечты" открылся в столице 29 февраля. На его территории в 100 га девять тематических зон с 27 экстремальными, семейными и детскими аттракционами, кафе, магазинами, концертным залом и кинотеатром.

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