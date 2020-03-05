Из Ярославля в Москву поедет "Ласточка"

В ближайшем будущем от Ярославля до Москвы начнет курсировать скоростной электропоезд "Ласточка".

Об этом сообщил на пресс-конференции 5 марта губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

- Мы неоднократно прорабатывали этот вопрос. Туристический поток в регион растет, в выходные просто не достать билет на фирменный поезд, который курсирует три раза в день из Ярославля до Москвы и обратно. Я уж не говорю о событийном туризме, праздничных днях - очень много туристов, что не может, конечно, не радовать, - пояснил глава региона.

С его слов, вопрос обсуждался с руководством СЖД, в результате власти региона и железнодорожники пришли к мнению, что "Ласточку" необходимо пускать в качестве дополнительного поезда.

- Он не должен подменить то пассажирское сообщение, которое сегодня существует. Его можно рассмотреть, как поезд выходных дней и каких-то праздничных мероприятий, - пояснил Дмитрий Миронов. И уточнил, что сейчас продумывается расписание, а также решаются технические вопросы, связанные с наличием подвижного состава.

Губернатор выразил надежду, что проект будет реализован в ближайшее время, а поезд "Ласточка" окажется востребован населением.