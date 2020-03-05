Откуда в Москве чаще всего эвакуируют авто

За неправильную парковку в феврале чаще всего эвакуировали автомобили с Варшавского шоссе и проспекта Мира. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП).

За парковку в неположенных местах чаще всего эвакуировали автомобили с Варшавского шоссе, откуда в феврале на специализированную стоянку отправилось 636 автомобилей. За шоссе-"чемпионом" следуют проспект Мира и Ленинский проспект. С этих улиц на стоянки попали 596 и 304 автомобиля соответственно. Больше 200 автомобилей-нарушителей переместили на спецстоянки с Нижнего Сусального переулка, а также с улицы Профсоюзной и Новодмитровской, Ленинградского, Кутузовского и Новоясеневского проспектов.

В АМПП напоминают, что неправильно припаркованное авто может стать помехой для движения пешеходов, общественного транспорта и других участников дорожного движения. Но главное - такие машины создают аварийные ситуации на улицах города. "Мы просим водителей быть осторожными и не оставлять свои автомобили в непредназначенных для парковки местах", - говорят в "Московском паркинге".

Эвакуация неправильно припаркованных машин на спецстоянки осуществляется по решению инспекторов ГИБДД или МАДИ. Вернуть автомобиль со спецстоянки может только его владелец или представитель в установленном порядке после получения решения должностного лица о возврате задержанного авто.