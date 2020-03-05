В Подмосковье появится платный дублер МКАД

На юге Подмосковья планируют построить платный дублёр Московской кольцевой автодороги - МКАД. Соглашение с правительством было подписано в феврале 2020 года, пишут "Ведомости". Дублёр будет выполнен как полукольцо, которое соединит Солнцево и Железнодорожный, пройдя через Бутово и Лыткарино.

Ожидается, что дорога будет иметь от четырёх до восьми полос. Максимально разрешённая скорость движения - 120 километров в час. Протяжённость дублёра составит 53 километра. Предполагается, что на строительство уйдёт около 5 лет и 87 млрд рублей. Новая дорогая станет ближайшим дублёром МКАД.

От Солнцево до Железнодорожного проезд на легковом автомобиле или мотоцикле обойдётся примерно в 500 рублей, грузовикам и автобусам - почти втрое больше. Дублёр поможет местным жителям воспользоваться новыми въездами в Москву и в 2,5 раза сократить время в пути от некоторых населенных пунктов до аэропортов Домодедово и Жуковский.