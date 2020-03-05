В Шереметьево из-за неисправности экстренно сел самолет, летевший в Дубай

Самолет, летевший рейсом Москва - Дубай, вынужден был вернуться назад в аэропорт Шереметьево примерно через 40 минут после взлета. Причиной экстренной посадки стала неисправность датчика навигации, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.

В результате экстренной посадки Airbus А-330 никто из пассажиров не пострадал. Напомним, на этой неделе во вторник самолеты возвращались в Шереметьево дважды - сначала у Boeing, летевшего в Цюрих, сработал датчик отказа управления закрылками, затем экипажа Airbus А-320 по пути в Софию принял решение вернуться из-за отказа системы, предупреждающей о возможном столкновении с землей.