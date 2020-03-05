Новости

В Подмосковье появится платный дублер МКАД 10:12
В Кирове завели еще одно дело на мужчину, ударившего журналиста 10:12
В Шереметьево из-за неисправности экстренно сел самолет, летевший в Дубай 10:05
В Крыму побит температурный рекорд 95-летней давности 10:03
В Кузбассе осужден водитель, по вине которого погибли горняки 10:02
Каким будет новый Renault Duster для России 10:02
Бочкарев: Запуск второго участка Некрасовской линии метро состоится в марте 10:00
Бирюков: Более 52 миллионов цветов украсят Москву в 2020 году 09:45
Mercedes-Benz снимет с производства S-Class 09:31
В Беларуси разработана тест-система для диагностики коронавируса 09:30
Хабаровчанкам на 8 марта подарят бесплатный проезд 09:25
Омичка бросила четырехмесячную дочь в отделе полиции 09:13
В Магадане мужчина ножом ранил двоих человек из-за громкой музыки 09:12
"Внедорожный" Lada Xray получил систему "Яндекс. Авто" 09:00
В Гродно презентовали книгу об истории Августовского канала Александра I 09:00
В России планируют выравнивание тарифов на электроэнергию 08:47
Видео: обочечник объезжал пробку на Ярославском шоссе и увяз в грязи 08:40
Игрок "Тоттенхэма" подрался с болельщиком после поражения в Кубке Англии 08:26
Зеленский отказался пожать руку депутату Рады Гончаренко 08:12
В Германии выставлен на продажу военный УАЗ-469 без пробега 08:01
Christian Louboutin: тот самый дерзкий красный для макияжа 07:58
Проворов обыграл Овечкина и Ковальчука 07:48
В России может измениться система оплаты отпусков и декретов 07:41
Вице-спикер Заксобрания Бурятии подал в отставку из-за ДТП 07:34
Сенатор США призвал дать КНР послабления по торговой сделке 07:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минздрав предложил разделить клиники и больницы на три уровня
Минздрав предложил разделить клиники и больницы на три уровня
Как и зачем соблюдать Великий пост
Как и зачем соблюдать Великий пост
В каких случаях ипотечный заемщик сможет отказаться от страховки
В каких случаях ипотечный заемщик сможет отказаться от страховки
05.03.2020 10:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Шереметьево из-за неисправности экстренно сел самолет, летевший в Дубай

Текст: Ирина Рыбникова

Самолет, летевший рейсом Москва - Дубай, вынужден был вернуться назад в аэропорт Шереметьево примерно через 40 минут после взлета. Причиной экстренной посадки стала неисправность датчика навигации, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.

Фото: iStock
Рейс Владивосток - Москва сел в Хабаровске из-за сообщения о бомбе

В результате экстренной посадки Airbus А-330 никто из пассажиров не пострадал. Напомним, на этой неделе во вторник самолеты возвращались в Шереметьево дважды - сначала у Boeing, летевшего в Цюрих, сработал датчик отказа управления закрылками, затем экипажа Airbus А-320 по пути в Софию принял решение вернуться из-за отказа системы, предупреждающей о возможном столкновении с землей.

Происшествия ЧП Компании Авиация Аэропорт Шереметьево Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

В России может измениться система оплаты отпусков и декретов
Путин обсудил с Совбезом предстоящую встречу с Эрдоганом
Легойда прокомментировал сообщения СМИ о "призыве" не отдавать девочек в школу
Президент поручил информировать граждан по ситуации с коронавирусом
Имитационный снаряд взорвался в воинской части Мурманской области
Как защититься от хакерских атак на свою платежную карту
Видео
Видео
Обочечник поспешил встроиться в ряд и попал в аварию